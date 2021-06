F1, GP Stiria: Verstappen padrone delle prime libere! Indietro le Ferrari

Sul circuito di Spielberg, in Austria, si sono appena concluse le prime prove libere del GP 2021 di Stiria, seconda edizione dopo quella del 2020. A prendersi la prima posizione, confermandosi anche questo weekend come l’uomo da battere, è l‘Olandese Volante Max Verstappen, che chiude la prima sessione in 1’05″910.

Ancora una volta il Red Bull Ring ha confermato i valori in campo che si sono visti nei primi round di questa entusiasmante stagione, con la scuderia di casa e la Mercedes che hanno confermato di essere nettamente più avanti rispetto alla concorrenza anche qui, per lo meno sul passo gara. Questa pista è storicamente favorevole a Mercedes e Red Bull, ma oggi a fare bene è soprattutto il motore Honda, come conferma anche la seconda posizione di Pierre Gasly a 256 millesimi dal leader confermandosi in grande condizione e sintonia con la propria Alpha Tauri.

Terzo e quarto ecco le due Frecce d’Argento di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, con il britannico campione del mondo in carica che si è assicurato la terza posizione beffando di pochi millesimi il compagno ma staccato di 422 millesimi da Verstappen.

Grande prestazione anche dell’altra Alpha Tauri di Tsunoda, quinto a 487 millesimi. Sesta e settima le due Alpine di Alonso e Ocon, staccati rispettivamente di 609 e 614 millesimi. Il capitolo Ferrari si apre invece con un triste decimo e undicesimo tempo, dietro anche a Lance Stroll e a Antonio Giovinazzi. Le due rosse si sono ben comportate nella simulazione passo gara ma non hanno trovato il tempo giusto in questa prima sessione.

La prima delle due Rosse è quella di Charles Leclerc a 719 millesimi, segue Sainz a 720 millesimi da Verstappen. In ombra invece le due McLaren di Norris e Ricciardo, così come la Red Bull di Sergio Perez e l’Aston Martin di Vettel.

Ecco i tempi delle prime libere:

1 Max Verstappen Red Bull341′ 05.910 (Off)

2 Pierre Gasly AlphaTauri32+00.256

3 Lewis Hamilton Mercedes32+00.422

4 Valtteri Bottas Mercedes34+00.476

5 Yuki Tsunoda AlphaTauri36+00.487

6 Fernando Alonso Alpine35+00.609

7 Esteban Ocon Alpine35+00.641

8 Lance Stroll Aston Martin33+00.674

9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo29+00.704

10 Charles Leclerc Ferrari36+00.719

11 Carlos Sainz Jr Ferrari33+00.720

12 Daniel Ricciardo McLaren38+00.759

13 Sergio Pérez Red Bull33+00.786

14 Sebastian Vettel Aston Martin32+00.798

15 George Russell Williams31+00.938

16 Lando Norris McLaren35+00.951

17 Nicholas Latifi Williams31+01.270

18 Mick Schumacher Haas30+01.563

19 Robert Kubica Alfa Romeo30+01.913

20 Nikita Mazepin Haas31+02.171

OMNISPORT | 25-06-2021 13:01