F1, GP Ungheria, Sainz: "Tutto può ancora succedere"

28-07-2022 16:57

“Quest’anno siamo stati competitivi ovunque, arrivo al circuito pensando sempre di poter vincere, tutti ambiamo ad avere dei weekend puliti, abbiamo una macchina competitiva ma anche dei punti deboli da affrontare a livello di affidabilità. Ma mancano tante gare e tutto può succedere. È tutto in gioco”. Così lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz alla vigilia della tre giorni del Gran Premio d’Ungheria sul circuito dell’Hungaroring.

“Tante cose possono accadere per la battaglia per il vertice, che sarà intensa e credo durerà fino a fine stagione – ha aggiunto Sainz – noi che stiamo dietro non ci possiamo permettere di mollare nulla. Per quanto riguarda il campionato si lotta perché a prescindere da eventuali problemi di affidabilità della Red Bull o dal fatto che il destino non sia molto nelle nostre mani, migliorare la macchina ed essere sempre più veloci sarà utile anche per l’anno prossimo”.