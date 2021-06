F1, Hamilton chiede aiuto al cielo per battere Verstappen

Nelle qualifiche del circuito francese, Lewis Hamilton si è dovuto arrendere a Max Verstappen. Il 7 volte campione del mondo però non demorde e spera in un aiuto dall’alto per ribaltare le sorti della gara.

Queste le parole del campione inglese: “Abbiamo una buona Mercedes, intanto, anche se in rettilineo rispetto alle Red Bull perdo. Però ci aspetta una bella gara davanti a noi e spero di avere delle opportunità subito in curva 1 e poi con la strategia. Chissà, potrebbe anche piovere. Anzi, farei volentieri la danza della pioggia” ha chiuso Hamilton.

OMNISPORT | 19-06-2021 18:58