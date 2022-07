F1, Hamilton dopo l'incidente: "Sono deluso da me stesso"

08-07-2022 21:03

Lewis Hamilton non nasconde la sua delusione per l’incidente nelle prove ufficiali della Sprint Race del Gran Premio d’Austria, che lo costringerà a partire dalla decima posizione sabato. La sua Mercedes stava andando forte e la prima fila era alla portata: “Sono incredibilmente deluso da me stesso e mi dispiace per la squadra, stavamo lottando per le prime tre posizioni, non ho una risposta riguardo a cosa sia successo. Ho solo perso il posteriore alla curva 7 e questo è quanto”.

Contro le barriere anche George Russell, che sabato scatterà dalla quinta posizione: “Credo sia stata la qualifica migliore della nostra stagione in termini di passo ma la peggiore per il risultato finale. Succede, avrei potuto conquistare la quarta posizione, ero lì e ho attaccato perché c’era la possibilità anche di prendere la terza. Sto bene, ma sono preoccupato per la vettura: spero che i meccanici riescano a ripararla al 100%”.

“In termini di performance ci sono degli aspetti positivi: abbiamo fatto dei passi avanti e alcune cose sotto l’aspetto regolamentare giocano a nostro favore. Lewis stava facendo un lavoro incredibile, volava oggi! Forse non ho fatto le scelte migliori per quanto riguarda l’assetto in ottica qualifica, ma spero vadano bene per la gara. Solitamente il passo nella lunga distanza è migliore del giro secco, quindi spero di recuperare già da domani”.