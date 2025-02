F1, Hamilton e Leclerc giocano a scacchi, sgarbo Ferrari a McLaren, Verstappen in silenzio: il non visto di Londra

Il visto e non visto della presentazione show di Londra con i piloti Ferrari Hamilton e Leclerc beccati a giocare a scacchi, i silenzi e le facce di Max Verstappen e il piccolo sgarbo datto da Ferrari a McLaren

Era la prima volta. Siamo sicuri di una lunga serie. La presentazione evento della F1 a Londra è stata un successone evidenziato dai quasi 5 milioni di visualizzazioni che la diretta ha fatto sugli account ufficiali della Formula 1. Uno show in tutto e per tutto con musica, spettacolo e giochi di luci per svelare le livree delle dieci scuderie con tanto di piloti e team principal al seguito delle monoposto. Ma c’è stato il visto e non visto dell’O2 Arena.

Come ad esempio in piloti Ferrari, Hamilton e Leclerc, beccati a giocare a scacchi sul cellulare o ancora lo scherzetto giocato dal team di Maranello alla McLaren nel presentare la nuova monoposto. E ancora non è passato inosservato il silenzio e la faccia “gioiosa”, si fa per dire, di Max Verstappen durante la manifestazione.

F1, Verstappen: le battute su Russell, poi il silenzio

Che tra la F1, la FIA e Max Verstappen non scorra buon sangue è cosa oramai risaputa. La “presenza” del 4 volte campione del mondo alla presentazione dello show evento di Londra è passata quasi inosservata. Uno come gli altri, anzi peggio. Chissà se una scelta di protocollo oppure no è saltato agli occhi e alle orecchie il fatto che i piloti della Red Bull siano stati gli unici a non parlare dopo la parata della nuova livrea Red Bull presentata con un lungo quanto forse inutile video alla Fast and Furious ma che poi ha visto sfilare Lawson e appunto Max silenti prima di passare alla scuderia successiva, proprio la Ferrari.

Già il fatto che si sia scelto di privilegiare la classifica costruttori per avere un ordine di uscita dei team ha finito col relegare il campione del mondo in carica a uscire per terzultimo prima di Ferrari e MaLaren. Una scelta strana, atipica visto che al di là dei marchi e del resto, il titolo piloti resta da sempre quello più ambito.

Insomma un Verstappen che ha parlato poco, praticamente niente oramai in protesta perenne contro le multe della FIA per le dichiarazioni sopra linee, linea dura iniziata proprio con lui. Ma ha detto molte con le sue facce. Sempre di circostanza quando chiamato in causa. Come dall’attore e comico britannico Jack Whitehal che ha presentato la serata: “Abbiamo qui il campione del mondo che non vedeva l’ora di essere qui… ci sono piloti che vogliono solo guidare… dai su Max non ti abbiamo messo mica vicino a Russell!!!”. Col pilota Mercedes, Max ha avuto uno scontro a distanza in occasione del GP del Qatar 2024.

Hamilton e Leclerc pizzicati a giocare a scacchi

L’O2 Arena di Londra era ovviamente tutta o quasi per Lewis Hamilton e di riflesso per la Ferrari. Un vero boato quando è arrivato il momento della rossa che ha superato in termini di decibel l’inglesissima McLaren. Il 7 volte campione del mondo ha fatto venire già l’Arena quando ha detto semplicemente: “Come va Londra?” per poi proseguire: “E’ una serata grandiosa, mi viene in mente la parola ‘rinvigorire” ed è come mi sento, è tutto nuovo attorno a me e non vedo l’ora di cominciare”.

Ma al di là dello show e delle dichiarazioni altra cosa che non è sfuggita all’occhio attento del web sono state alcune immagini circolate e diventate subito virali in rete in cui i due piloti della Ferrari durante le pause dell’evento, seduti al tavolo in platea hanno “ammazzato il tempo” come si suol dire giocando a scacchi sul proprio cellulare.

Sgarbo Ferrari: presenta la SF-25 durante il momento McLaren

Il Mondiale si gioca anche sulle provocazioni. E chissà forse non è un caso che la Ferrari abbia scelto di lanciare sui propri account social il rendering della SF-25 appena Hamilton, Leclerc e Vasseur avevano svelato la nuova livrea nella show di Londra. Fin qui niente di male, forse. Dal momento che di lì a breve sul palco sia salita la McLaren a presentare la sua di livrea, da campione in carica costruttori, con i vari Andrea Stella, Zack Brown e i piloti Norris e Piastri.

Un un caso? Forse ma era stato annunciato che la nuova Ferrari sarebbe stata svelata in rete subito dopo la fine dell’evento di Londra e non subito dopo la parata dei ferraristi all’O2 Arena. Resta la sovrapposizione dei momenti dal momento che tutto comunque si è svolto in ambito social. Che sia una dichiarazione di intenti “battaglieri”.