F1, Hamilton e Leclerc ruota a ruota in Qatar: Ferrari è già 2025, il sorpasso di Charles fa impazzire il web

Nella Sprint Race del Gp del Qatar il duello ruota a ruota tra Leclerc ed Hamilton ha infiammato il tifo Ferrari. Charles ha dichiarato: "Mi sono divertito". Per la Ferrari è già 2025

Nonostante la debacle in ottica Mondiale Costruttori con la doppietta della McLaren a un passo dal titolo i tifosi della Ferrari hanno trovato comunque rinnovato entusiasmo dalla Sprint Race del Gran Premio del Qatar. E’ bastato vedere Leclerc e Hamilton appaiati, ruota a ruota per diverse curve per essere catapultati in un attimo nel 2025 quando Charles e Lewis saranno compagni di scuderia con la tuta rossa.

F1, Leclerc sorpassa Hamilton: spettacolo a Losail

E’ stato senza dubbio il momento più emozionante della Sprint Race del Qatar. A metà gara Hamilton e Leclerc si sono trovati in lotta per il quinto posto. Lewis era stato autore di una grande partenza: partito settimo l’inglese della Mercedes ha bruciato prima Verstappen e poi Leclerc che a sua volta era stato “chiuso”, stavolta involontariamente, da Sainz dopo una scodata in uscita dalla prima curva.

Superata metà gara, Leclerc si è fatto minaccioso dietro gli scarichi della Mercedes di Hamilton. Sul rettilineo tra il 12° e 13° giro Charles ha prima affiancato col drs Lewis, poi l’ha attaccato in frenata. Il 7 volte campione del mondo ha cercato in tutti i modi di resistere, i due si sono ritrovati ruota a ruota, sfiorati, forse toccati per un attimo, e hanno proseguito così appaiati per quasi tutto il primo tratto del circuito di Losail. Alla fine l’ha avuta vinta Leclerc ma che spettacolo tra i due futuri piloti della Ferrari.

F1, Leclerc sulla manovra su Hamilton: “Divertente”

“Era davvero al limite. Sono andato al limite con Lewis. È stata una bella mossa alla fine, un po’ di ruote che sbattevano. È stato divertente“. Queste le parole di Leclerc dopo la Sprint Race. Una frase che racchiude anche il live sentiment del popolo Ferrari che si è entusiasmato sul web rimirando il sorpasso di Charles a Lewis.

In tanti in rete hanno postato screenshoot del duello tra Leclerc ed Hamilton scrivendo in vari modi: “Ferrari, è già 2025!” o ancora “Questi due ci faranno divertire” oppure “una coppia esplosiva”. E proprio in tal senso qualcuno ha rimarcato che visto quello che è successo già tra Sainz e Leclerc, la presenza di un 7 volte campione del mondo come Hamilton potrebbe essere anche un rischio, della serie “due galli nel pollaio”. Ai posteri, in questo caso al 2025, l’ardua sentenza.