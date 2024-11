F1, dove vedere il GP del Qatar 2024: orari, info, diretta tv. Ferrari e McLaren per il Mondiale costruttori

La lotta al mondiale costruttori tra la Ferrari e la McLaren prosegue in Qatar sul circuito di Losail: il programma completo e come seguirlo in diretta

La conquista del quarto mondiale piloti di fila da parte di Max Verstappen è stata già messa da parte. Ma il campionato di F1 non si ferma ed è pronto per scendere in pista nuovamente in questo rush finale con la penultima prova. Riflettori accesi sulla lotta Ferrari-McLaren per il titolo costruttori nel Gran Premio del Qatar che si corre sul circuito di Losail e che vedrà anche l’ultima Sprint Race della stagione. La scuderia di Maranello impegnata a gestire le intemperanze di Leclerc e Sainz a Las Vegas è deve recuperare ancora 24 punti sulle monoposto papaya. Vediamo allora a che ora e dove vedere il Gp Qatar 2024 in tv, in chiaro e in streaming.

Ferrari contro McLaren: la lotta continua in Qatar

Il mondiale piloti è ormai finito nelle mani di Verstappen per la quarta volta di fila, ma il trono per i migliori costruttori è ancora vacante. In testa alla classifica c’è la McLaren che ha appena 24 punti di vantaggio sulla Ferrari, che nello scorso Gran Premio a Las Vegas ne ha rosicchiati 12. Ora Leclerc e Sainz saranno chiamati a collaborare, dopo gli screzi dell’ultimo weekend, per cercare di colmare il gap. Le due papaya in America non hanno trovato una grande velocità e la rossa potrebbe approfittare di questo momento.

Ad ostacolare la lotta potrebbe essere la Mercedes, reduce dalla doppietta in Nevada, e ora in crescita. Servirà molta astuzia per non farsi prendere dal panico e non commettere errori gratuito per eccesso di foga. Non è obbligatorio vincere il GP per ridurre la distanza dal due Norris-Piastri. E a due gare dal termine essere calcolatori può fare la differenza. Soprattutto in questo fine settimana, il penultimo della stagione, in cui ci sarà anche la Sprint Race, che potrà regalare punti determinanti.

Dove vedere il GP del Qatar

Tutto il palinsesto della Formula 1 sarà in esclusiva sui canali Sky Sport. In alternativa il GP del Qatar sul circuito di Losail si potrà seguire anche in streaming su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento o su NOW. Su TV8 saranno trasmesse le qualifiche della Sprint e della gara in differita e la Sprint Race in diretta.

F1, il programma del GP Qatar

Giovedì 28 novembre

Ore 15.30: conferenza stampa piloti

Venerdì 29 novembre

Ore 14.30: F1 – Prove libere 1

Ore 18.30: F1 – Qualifiche Sprint

Sabato 30 novembre

Ore 15: F1 – Sprint

Ore 19: F1 – Qualifiche

Domenica 1° dicembre

Ore 17: F1 – Gara

IL PALINSESTO SU TV8

Sabato 30 novembre

Ore 13: differita Qualifiche Sprint

Ore 15.00: diretta Sprint Race

Ore 21:30: differita Qualifiche

Domenica 1 dicembre