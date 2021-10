F1: Hamilton il più veloce ma c'è un colpo di scena. Bene la Ferrari

Lewis Hamilton è stato il più veloce nelle prime libere del Gran Premio di Turchia di Formula 1, in programma domenica. Sul tracciato di Istanbul il pilota della Mercedes ha fatto registrare il tempo più veloce in 1:24.178, davanti al rivale per il titolo Max Verstappen, nettamente staccato di oltre mezzo secondo, e la Ferrari di Charles Leclerc. Poi Bottas, Sainz e Ocon.

Hamilton in ogni caso non scatterà dal primo posto in griglia di partenza domenica: la Mercedes ha annunciato a sorpresa che il pilota inglese cambierà il motore a combustione interna della sua power unit, e quindi subirà una penalizzazione di 10 posizioni in griglia in vista della gara.

Per il campione del mondo si tratterà del quarto ICE cambiato nel corso della stagione: se otterrà quindi la pole position nella giornata di sabato, Hamilton partirà dall’undicesima piazza nel Gran Premio.

Bene in mattinata la Ferrari: Leclerc è terzo molto vicino a Verstappen, Sainz è quarto. Entrambi hanno mostrato un ottimo passo gara, inferiore solo a quello di Lewis Hamilton.

F1, prime libere Gp Turchia (primi dieci)

1 L. Hamilton Mercedes 1’24″178

2 M. Verstappen Red Bull 1’24″603

3 C. Leclerc Ferrari 1’24″654

4 V. Bottas Mercedes 1’24″842

5 C. Sainz Ferrari 1’24″860

6 E. Ocon Alpine 1’24″909

7 L. Norris McLaren 1’25″347

8 P. Gasly AlphaTauri 1’25″382

9 F. Alonso Alpine 1’25″383

10 S. Perez Red Bull 1’25″559

OMNISPORT | 08-10-2021 11:45