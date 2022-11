F1, Hamilton: "Macchina competitiva, sapevano che la Red Bull sarebbe stata davanti"

18-11-2022 19:07

Lewis Hamilton non è riuscito ad andare oltre il quarto tempo nel corso delle seconde prove libere del GP di Abu Dhabu, che si corre a Yas Marina, ultimo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il Re Nero si ferma a sei decimi da Verstappen primo, ma viene battuto anche dal compagno di box George Russell.

Queste le parole di Hamilton al termine delle FP2:

“In generale è una buona giornata con una macchina competitiva. Nella prima sessione le cose sono andate alla grande, invece nella FP2 eravamo fuori dal corretto bilanciamento. Tra una sessione e l’altra ci sono stati alcuni cambiamenti sulla macchina, ma non sono stati quelli corretti. C’era parecchio sovrasterzo, ma alla fine abbiamo compreso le nostre problematiche e li cambieremo in vista della gara di domani. Eravamo consapevoli che la Red Bull sarebbe stata ancora una volta davanti a tutti, ma noi siamo comunque li. Nel complesso non penso sia la pista ideale per noi, ma come passo gara siamo forti, per cui domenica vogliamo divertirci”.