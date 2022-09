F1, Hamilton: "Mi è tornato alla mente Abu Dhabi"

11-09-2022 18:06

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton finisce al quinto posto il Gran Premio di Monza, 16° appuntamento del Mondiale F1 2022. Non è stata una gara facile per le Mercedes, ma tutto sommato una monoposto a podio e una poco dietro non è un brutto risultato considerando le premesse.

Queste le parole del Re Nero a Sky Sport F1:

“Come giudico la decisione finale della Federazione? Non sono arrabbiato, alla fine la regola è quella, tuttavia certamente mi sarebbe piaciuto che fossimo ripartiti. Non so se avrei potuto lottare con Sainz che aveva le gomme nuove, ma senza dubbio ci avrei provato. Ovvio, quanto successo mi fa ricordare Abu Dhabi, dove è stato cambiato il risultato di un intero campionato. Ma, come dico sempre, è andata com’è andata”.