F1, Hamilton: "Monaco e Baku disastrosi, Red Bull? Gap da colmare"

In vista del prossimo GP in Austria, Lewis Hamilton è intervenuto in conferenza stampa: “Stiamo lavorando sulla macchina per essere competitivi sia a breve che a lungo termine, l’approccio al weekend è positivo come sempre, siamo concentrati per fare un buon lavoro. Tutti i tecnici stanno lavorando e al tempo stesso capendo maggiormente la monoposto”.

Lewis Hamilton vuole recuperare punti a Verstappen: “La Red Bull è stata impressionante nelle ultime quattro gare, mentre per noi Monaco e Baku sono stati due GP disastrosi. Speriamo di riuscire a colmare il gap, siamo qui per questo. Dobbiamo essere più veloci nel passo gara per stare con Max. Ma non dobbiamo avere una visione negativa delle cose, in Mercedes abbiamo i migliori ingegneri possibili e stiamo tutti lavorando nella stessa direzione per ottenere il massimo. Non sarà una gara semplice, ma arriviamo più preparati e con più informazioni”.

Pirelli metterà a disposizione dei piloti gomme posteriori più rigide durante le prove libere: “Non mi aspetto grandi cambiamenti — ammette Hamilton. Le volte che l’azienda di pneumatici ha portato nuove soluzioni da provare non abbiamo riscontrato differenze evidenti”.

OMNISPORT | 01-07-2021 15:43