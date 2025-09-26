Hamilton, Roscoe peggiora: "Il cuore si è fermato". Il messaggio struggente di Lewis

Lewis Hamilton con un post su Instagram ha annunciato che il suo amico a quattro zampe è in coma a causa della polmonite che lo ha colpito

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non ci sono buone notizie per Hamilton ed il suo cane. Ad aggiornare sulle condizioni di salute di Roscoe è stato lo stesso pilota della Ferrari che con un post su Instagram ha annunciato che il suo amico a quattro zampe è in coma a causa della polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi. Lewis per stargli vicino ha saltato anche i test Pirelli con la Ferrari previsti oggi al Mugello.

Hamilton, Roscoe peggiora

“Roscoe è in coma”, questo il messaggio che Lewis Hamilton ha condiviso con i suoi oltre 40 milioni di followers su Instagram. Il cane del 7 volte campione del mondo sta attraversando un periodo difficile di salute, colpito da una polmonite nei giorni scorsi non si sta riprendendo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dalle parole di Lewis si desume che l’animale sia stato messo in coma indotto ma a spaventare maggiormente è il fatto che il pilota della Ferrari abbia detto che il cuoricino del suo cane si sia anche fermato per qualche attimo. Hamilton ha voluto dedicare un intero post per aggiornare i suoi fans continuando a chiedere di pregare per Roscoe:

Per favore, tenete Roscoe nei vostri pensieri. Voglio tenervi tutti aggiornati. Roscoe si è preso di nuovo la polmonite e sta lottando per respirare. È stato ricoverato in ospedale e sedato per calmarlo, mentre lo controllavano e durante il processo il suo cuore si è fermato. Sono riusciti a recuperare il battito cardiaco e ora è in coma. Non sappiamo se si sveglierà da questo. Domani proviamo a svegliarlo. Sono al suo fianco e voglio ringraziarvi tutti per le vostre preghiere e il vostro sostegno. Forse ti può interessare F1, Leclerc in Mercerdes: contatto, la rivelazione spaventa la Ferrari. Horner vuole tornare e compra un team Ferrari, la crisi rischia di far perdere Leclerc. Il manager di Verstappen rivela contatti in passato con Toto Wolff e Mercedes. Intanto Christian Horner ha fretta di tornare e potrebbe comprare un team, ma quale?

Lewis, niente test Pirelli al Mugello

Per stare vicino al suo cane Hamilton non sta prendendo parte ai test Pirelli con la Ferrari in programma al Mugello. Lewis che era regolarmente arrivato a Maranello a metà settimana, come dimostrano alcuni filmati in rete dei tifosi ferraristi, ha deciso di correre al capezzale del suo Roscoe. Per il Cavallino Rampante nei test oltre a Leclerc sta girando il terzo pilota Zhou Guanyu.

Web in preghiera per Roscoe

La notizia delle condizioni di salute difficili di Roscoe è diventata virale sul web. In poche ore tutti i siti, fanpage e quant’altro dedicate alla F1 non hanno fatto altro che occuparsi della cosa. Tanti i messaggi di solidarietà e vicinanza, oltre che apprensione, per il bulldog di Hamilton che in questi anni con la sua simpatia aveva conquistato non solo il paddock ma tutto il cybermondo che gravita attorno alla F1.