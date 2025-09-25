Virgilio Sport
F1

Hamilton in ansia per Roscoe: "Ore spaventose, pregate per lui". Come sta e di cosa soffre il cane di Lewis

"Ore spaventose" per Lewis Hamilton: il suo amato cane Roscoe non sta bene, il campione della Ferrari ha chiesto preghiere per lui sui social con tanto di foto in clinica veterinaria

Sono ore difficili per Hamilton. “Spaventose” come le ha definite lo stesso pilota della Ferrari. Roscoe, il cane del 7 volte campione del mondo sta attraversando un periodo difficile di salute. Lewis dai suoi social ha chiesto una preghiera per quella che è una vera star della F1 e del paddock.

Hamilton, paura per Roscoe

“Sono state ore spaventose, tutti per favore tenete Roscoe nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere”

Questo ha scritto Hamilton nelle sue stories di Instagram postando la foto del suo amato cane Roscoe avvolto da una coperta all’interno di una stanza/ricovero di una clinica veterinaria. Il bulldog di Lewis è avvolto nelle coperte, all’interno di quella che sembra quasi un’incubatrice, chiusa con due oblo per consentire agli operatori di mettere le braccia all’interno.

Molto probabilmente c’è un’infezione in atto ed il cane non può avere contatti con l’esterno. All’interno del ricovero, come se si trattasse di una letto d’ospedale anche alcune foto che ritraggono Roscoe insieme proprio ad Hamilton.

Come sta Roscoe, ad aprile una polmonite

Nel suo post, all’interno delle stories, Hamilton non ha dato nessuna indicazione su cosa abbia Roscoe e di quale malattia abbia o stia soffrendo. Si sa soltanto che il suo cane ad aprile era stato colpito da una polmonite visto che la sua addestratrice, Kirstin McMillian, aveva scritto, come riporta il Daily Mail: “Roscoe andrà dal veterinario che pratica medicina veorientale e quella occidentale, una pratica integrata per animali domestici. Farà una flebo ad alto dosaggio di vitamina C e questa è una terapia di supporto. Questo si aggiunge ai potenti antibiotici che sta correttamente assumendo per la polmonite.”

Hamilton in ansia per Roscoe: "Ore spaventose, pregate per lui". Come sta e di cosa soffre il cane di Lewis Ferrari, Hamilton arriva a Monza su una Ducati tricolore tra due ali di folla: il mitico Ivano Monzani alla sicurezza

