F1, Hamilton: “Sprint Qualifying? Da sempre favorevole ai nuovi format”

Sono state oggetto di tante chiacchiere e polemiche tra inverno e primvera, ma alla fine il giorno dell’esordio della Sprint Race è arrivato.

Nella conferenza stampa d’apertura del prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1, Lewis Hamilton ha promosso a pieni voti il format della “Sprint Qualifying”, precisando come per il Circus sia importante sperimentare nuove soluzioni per rendere lo spettacolo più “elettrizzante” ed eccitante.

“Ho sempre portato avanti l’idea che la Formula 1 dovesse provare a sviluppare nuove idee per rendere i week-end più dinamici”, ha affermato l’inglese. “Sabato proveremo una situazione nella quale sarà più importante ottenere il massimo in gara piuttosto che in qualifica. In altri fine settimana sarà il contrario. Sono curioso di vedere come andrà. Magari verrà abbandonata come idea, oppure sarà utile per il futuro. Lo scopriremo ben presto”.

OMNISPORT | 16-07-2021 12:08