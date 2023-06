F1: Hamilton vuole il rinnovo, ma con richieste ben precise alla Mercedes

Il sette volte campione del mondo vuole proseguire per qualche altro anno in pista con le Frecce d'Argento per poi poter fare in futuro il brand ambassador della casa tedesca.

25-06-2023 21:00

Nelle ultime settimane c’è stato un netto miglioramento in pista per Lewis Hamilton al volante della sua Mercedes W14 con due podi consecutivi ottenuti fra Spagna e Canada, secondo a Barcellona e terzo a Montreal. Ora ci saranno quattro corse in un mese prima della sosta estiva, ma allo stesso tempo vuole presto mettere a punto la situazione legata al rinnovo del contratto.

Hamilton, accordo in scadenza

Non è un segreto, infatti, che l’attuale accordo di Hamilton con il team di Brackley scadrà al termine di questa stagione. Nel 2023 è già andato a podio tre volte in otto gare ed è in quarta posizione in classifica con ben 37 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, che ha già esteso il suo contratto con la Mercedes fino al 2025.

Già dopo il Gran Premio del Canada, Hamilton aveva fatto intendere come non ci fossero aggiornamenti sul suo rinnovo: “Non abbiamo nulla da dire in particolare, non ci sono grandi novità”. Qualche settimana prima il team principal Toto Wolff al riguardo aveva detto: “È un peccato discutere di soldi con Hamilton”. Ma il problema pare essere proprio economico.

Hamilton, le sue richieste

C’è infatti qualche cosa da risolvere in questo momento fra Hamilton e Mercedes a livello contrattuale. Come riportato dall’edizione online del Daily Mail, il pilota inglese avrebbe già nell’attuale contratto un bonus da 15 milioni di sterline legato alla conquista di un nuovo titolo mondiale. Extra che il sette volte iridato vorrebbe però già nello stipendio base.

Quindi, Hamilton si aspetterebbe un ingaggio ben più alto, ma non solo. Vorrebbe un importante ruolo di brand ambassador della Mercedes per ben dieci anni una volta finita la carriera da pilota a un’importante cifra di 20 milioni di sterline a stagione. Posizioni ancora distanti però per il momento fra la casa di Stoccarda e il pilota di Stevenage.

Hamilton, le prospettive future

Hamilton ha adesso 38 anni ed è alla sua stagione numero 17 in carriera in Formula 1. La Mercedes non avrebbe tutte le intenzioni di legarsi ancora a lungo con il pilota inglese tanto da avergli già proposto un 1+1, quindi, al massimo con un’opzione fino al 2025. Però il sette volte iridato sente di avere ancora parecchio da offrire al volante della sua vettura.

Una rottura sembra alquanto improbabile in questo momento, anche perché gli altri top team non hanno grossi cambi in vista per il 2024. Ma qualora la Mercedes non si volesse più legare a lungo con Hamilton, allora il pilota inglese potrebbe fare anche qualche clamorosa scelta per proseguire la propria carriera, magari vestendosi di rosso Ferrari.