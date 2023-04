F1, Horner accusa: “Sei squadre avrebbero superato il budget cap”

Parla il team principal della Red Bull, scuderia finita l'anno scorso nell'occhio del ciclone proprio per questo sforamento

23-04-2023 09:37

Dichiarazioni pesanti e che mettono a rumore l’intero mondo della Formula 1 arrivano da Christian Horner, il team principal della Red Bull campione del mondo. “C’è il rischio che sei squadre possano aver violato il limite del budget 2022”. Sei squadre sarebbero davvero tante.

L’anno scorso, proprio la scuderia di Milton Keynes fu accusata di aver sforato il budget cap in concomitanza con il Gran Premio di Singapore, ma la reprimenda non fu durissima. Anzi, fu quasi una carezza o una pacca sulla spalla. Il pentolone però bolle, adesso, in maniera forte. Se davvero in sei avessero superato il budget di spesa previsto per il 2022, questa volta la Fia non potrà restare indifferente.

Le dichiarazioni di Horner possono aprire un vero e proprio vespaio che metterebbe a nudo i problemi della F1: “C’è il rischio che sei squadre possano aver violato il limite di budget nel 2022. I prezzi dell’energia sono esplosi, ma fortunatamente siamo stati protetti dall’impatto. Tuttavia, c’è la possibilità che diversi team abbiano affermato durante le riunioni del consiglio della Formula 1 che potrebbero superare il budget” si legge su Speedweek.

Ora bisognerà capire se questi timori saranno suffragati da prove concrete. Non si sa ancora quando saranno pubblicati i risultati dei controlli del budget cap che riguardano la scorsa stagione. Stefano Domenicali, Ceo della F1, spera che non si vada troppo per le lunghe, come avvenuto per la stagione 2021. Durante la pausa di agosto si potrebbe completare il processo e ancora una volta l’estate rischia di essere caldissima.