F1, il ministro Salvini scende in campo per salvare il GP a Monza

E' in programma un summit con il Governatore Fontana e il Sindaco Pilotti per fare il punto sui lavori più urgenti in Autodromo: l'asfalto e i sottopassi.

26-04-2023 17:01

Comincia con l’incontro in programma oggi pomeriggio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra Mattia Salvini, il Governatore della Lombardia Attilio Fontana e il Sindaco di Monza Paolo Pilotto la corsa contro il tempo per salvare il GP di Monza, forte ancora di un accordo biennale con Liberty Media, ma a rischio per la lentezza dei lavori di ammodernamento richiesti per settembre 2024, data utile per ridiscutere gli accordi con Stefano Domenicali e soci.

Salvini, Monza vuole rimanere nel Circus

A margine di un incontro elettorale a Seregno, il leader leghista ha annunciato ieri l’urgenza di un ‘piano’ salva Gran Premio: “La F1 a Monza è a rischio, ma da Ministro farò di tutto perché Monza abbia il suo GP, che vuol dire storia, tradizione e lavoro”. In un calendario che sostituisce piste storiche a favore di Paesi extra-europei disposti a investire, alla capitale della Brianza sono richiesti lavori di ammodernamento, in particolare il rifacimento dell’asfalto e l’allargamento dei sottopassi interni all’Autodromo richiesto dalla Prefettura per ragioni di sicurezza, entro l’appuntamento del 2024: l’ammontare dei primi interventi è di circa 15 milioni di euro, ma ancora più che l’entità delle spese è la burocrazia a preoccupare gli organizzatori, chiamati a portare all’alto livello che esige uno spettacolo in mondovisione un circuito che ha festeggiato il suo secolo nel 2022 .

Sticchi Damiani, le parole del presidente Aci

Qualche settimana fa il presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani aveva così sollecitato le istituzioni a finanziare i lavori indicati da Formula One Group: “ACI da sola non ce la fa, l’Italia non può che avere il suo GP a Monza, ma il nostro bilancio è al limite. Serve l’aiuto di tutti, ci sono impegni da mantenere e i lavori devono essere fatti a regola d’arte: se l’azienda che vince l’appalto per i sottopassi non è in grado di assicurare che tutto sarà in ordine prima del GP a settembre, non darò il via ai lavori”. E’ un ammodernamento che corre di pari passo con la crescita del ‘brand F1’: “Peccato per le vendite dei biglietti di Imola e Monza, ma il rendimento della Ferrari incide; ci stiamo da parte nostra adeguando al nuovo corso della F1, che chiede ai circuiti investimenti importanti”.

Monza, le parole del Sindaco Pilotto

L’appuntamento iridato, che si terrà quest’anno il 3 settembre, è stato saltato dal 1950 solo nel 1980, allorché il GP d’Italia, appannaggio l’ultima volta di Max Verstappen, venne disputato a Imola, ritornata protagonista del Mondiale con il Covid-19. “Abbiamo ricevuto gli elaborati, estratti del Pgt, planimetrie di inquadramento, dettagli, rilievi e relazioni. Tutti i soggetti coinvolti, Soprintendenza e Parco Valle Lambro compresi, stanno collaborando e a stretto giro convocheremo la conferenza dei servizi per dare una valutazione dei progetti in tempi rapidi, permettendo così ad ACI di indire le gare di appalto per sottopassi e nuovo asfalto” spiega Paolo Pilotto, eletto Sindaco in concomitanza con l’arrivo del Monza in Serie A, una prima volta che sta riuscendo invece a brillare di luce propria.