F1 Imola, la situazione della Ferrari: Leclerc invoca un miracolo, ma il passo gara c'è. Hamilton luci ed ombre

Dopo il venerdì delle libere ad Imola si può fare un primo bilancio per le Ferrari: pur tra imprevisti tecnici, il passo gara è buono. Ma per Leclerc la prima fila in qualifica è un miraggio. Soddisfatto a metà Hamilton

La prima gara europea della F1 2025, in quel di Imola, sta dando l’occasione ai team di presentarsi con i primi aggiornamenti importanti e di peso della stagione, anche se qualche miglioria si era già vista nelle passate gare. Come è il caso della Ferrari, che però a differenze delle squadre rivali ha portato delle novità giusto a livello di alettone posteriore, con più carico aerodinamico, e a livello dei condotti per il raffreddamento dei freni posteriori. Freni che però hanno messo in croce sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton nel venerdì di prove libere. Eppure ci sono dei timidi ma comunque buoni riscontri per quanto concerne il passo gara, sia mai la volta buona.

Le McLaren favorite, la Ferrari bene sul passo gara ma c’è qualche intoppo

Sulla pista basso e medio carico dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari le McLaren in questa giornata si sono rivelate abbastanza imprendibili e pressoché inscalfibili, senza grosse sorprese. Le MCL39 stanno correndo con un importante pacchetto di aggiornamenti in particolare per il retrotreno, ma anche per quanto riguarda la sospensione anteriore (su questa componente Ferrari sta ancora lavorando, con la revisione a livello dei bracci che arriverà tra qualche settimana). E i risultati si sono visti ad Imola, dove Oscar Piastri e Lando Norris partono con i crismi dei favoriti.

Le rosse invece sembrano ancora ferme all’anno zero dell’estrazione di tutto il loro potenziale, come ormai sostiene da tempo Frédéric Vasseur e ormai diventato tormentone di questo avvio di stagione. E siccome piove sempre sul bagnato, c’è stata pure un’altra grana da fronteggiare: i freni.

Le lamentele via radio di Leclerc e la multa a fine giornata

Come abbiamo anticipato entrambi i piloti hanno lamentato problemi a questa componente lungo la giornata odierna, in particolare nelle FP2 con il risultato che la SF-25 del britannico è dovuta tornare ai box a metà sessione, in modo da ovviare al problema dei freni.

E anche Leclerc ha sofferto, come dichiarato esplicitamente via radio: “Questi freni in modalità warm up sono tremendi, non frenano. Dobbiamo lavorare sull’ingresso nelle curve 5, 9 e 11. È una cosa fondamentale”.

Ma le Ferrari hanno avuto qualche grattacapo anche con le gomme. A fine giornata infatti i commissari di gara hanno comminato una multa di 5.000 euro al team per inadempienza delle procedure per modificare le pressioni degli pneumatici sulla vettura guidata da Leclerc.

Leclerc: “Bene il passo gara, ma senza una buona qualifica non servirà a nulla”

Ancora una volta la scuderia è vittima di una svista (fu ben peggiore quella che portò alla squalifica doppia delle SF-25 dopo il GP di Cina). Meglio consolarsi allora con il passo gara, ma sarà fondamentale sostenere una buona qualifica, come ha dichiarato lo stesso Leclerc a Sky Sport.

“Se non siamo veloci nelle qualifiche, in una pista come quella di Imola, allora sarà difficile poter giovare del nostro passo gara. E domenica i distacchi saranno inferiori a quelli visti oggi. Mercedes e Red Bull poi in qualifica sembrano averne di più rispetto a noi”, ha spiegato il monegasco ripresosi dalla recente indisposizione, sostenendo che sul giro secco i valori della Ferrari sono abbastanza simili a quelli delle dirette rivali (esclusa McLaren), con qualche difficoltà però in qualifica.

“Sarà un miracolo ottenere la prima fila”

Poi ha proseguito: “Cerco di non essere pessimista, e spero che domani potremo fare dei passi avanti con un ribaltamento della situazione”. Posizionarsi al meglio in griglia all’Autodromo di Imola è fondamentale, perché parliamo di una pista dove i sorpassi non sono così semplici. “Non possiamo aspettarci dei miracoli la domenica“, ha sostenuto Leclerc, secondo cui la prima fila sarà qualcosa di difficile.

“La seconda sarà già un ottimo risultato, perché al momento ambiamo al massimo alla terza fila. Mi auguro comunque che riusciremo a fare un miracolo per ottenere la prima fila, ma va bene anche la seconda”. E sui problemi di inserimento in determinate curve, il pilota è stato sibillino: “C’è qualcosa che dobbiamo capire, non posso dire altro”.

Buon passo gara anche per Hamilton, nonostante un piazzamento deludente nelle FP2. “La seconda sessione è stata complicata – ha spiegato il britannico a Sky Sport -, ho faticato a trovare una prestazione costante. Meglio invece le prime libere: il bilanciamento era buono e non c’era molto da modificare per le sessioni successive. Abbiamo adesso una buona quantità di dati da analizzare e su cui lavorare”.

Antonelli, libere difficili: “Ma so dove posso migliorare. Bene il long run”

Apriamo infine la parentesi della gloria di casa, ovvero Andrea Kimi Antonelli. Il pilota Mercedes però nelle prime prove libere non è andato oltre il 13esimo posto, peggiorando il risultato nella sessione successiva, dove ha chiuso 18esimo.

Al suo debutto da titolare di un sedile in F1 sulla pista a pochi chilometri dalla sua Bologna, il giovanissimo ragazzo ha spiegato a Sky Sport l’errore compiuto nelle FP2 durante il primo giro e con le soft montate, che poi lo hanno tradito nel giro successivo (“Anche perché non sono riuscito a raffreddarle come necessario. Poi all’inizio del giro erano troppo calde ed è svanito il grip”).

Tuttavia Antonelli si è detto soddisfatto del passo gara, “ma adesso dobbiamo lavorare per essere al meglio nella qualifica di domani”. E infine: “Non è il massimo quando non riesci a fare dei giri puliti, ma il feeling con la vettura è buono e so dove posso migliorare”.