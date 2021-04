F1 Imola: il Gran Premio Emilia Romagna in diretta live

PRE GARA

C’è Lewis Hamilton davanti a tutti in pole position allo start del Gran Premio dell’Emilia Romagna che si corre all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. L’inglese 7 volte campione del mondo ha centrato la sua pole numero 99 beffando di un niente, rispettivamente 35 e 87 millesimi, le due Red Bull con Sergio Perez che ha “bruciato” Max Verstappen per il posto in prima fila. La Ferrari partirà in seconda fila con Charles Leclerc splendido quarto mentre Carlos Sainz non ha passato il taglio del Q2 e scatterà dalla sesta fila, 11° ma con la possibilità di scegliere gomme e strategia.

In top ten della griglia di partenza ci sono Pierre Gasly (Alpha Tauri) e Daniel Ricciardo (McLaren) appaiati sulla terza fila a precedete Norris con l’altra McLaren e la Mercedes di Bottas che valevano le prime due file ma si sono visti cancellare il miglior tempo per aver superato il track limit e che quindi saranno chiamati alla rimonta. Chiudono la top ten Ocon con l’Alpine e Stroll con l’Aston Martin che hanno battuto i più quotati e iridati compagni: 13° Vettel e 15° Alonso. Appena davanti alle due Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi e la Haas dell’esordiente a Imola, Mick Schumacher.

La griglia di partenza del Gran Premio di Emilia Romagna e del Made in Italy

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:14.411

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.035

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.087

4 Charles LECLERC Ferrari +0.329

5 Pierre GASLY AlphaTauri +0.379

6 Daniel RICCIARDO McLaren +0.415

7 Lando NORRIS McLaren +0.464

8 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.487

9 Esteban OCON Alpine+0.799

10 Lance STROLL Aston Martin

11 Carlos SAINZ Ferrari

12 George RUSSELL Williams

13 Sebastian VETTEL Aston Martin

14 Nicholas LATIFI Williams

15 Fernando ALONSO Alpine

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri

Fonte: PA