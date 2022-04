F1, Imola: Verstappen in pole davanti a Leclerc. La griglia di partenza della Sprint Race

22-04-2022 19:45

Tre incredibili minisessioni di qualifica del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna hanno avuto luogo oggi sull’asfalto bagnato del circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola. Max Verstappen partirà davanti a tutti nella Sprint Race di domani che determinerà la griglia di partenza della gara di domenica, ma a causa di un regolamento estremamente contorto passerà agli annali come il poleman anche se domani non dovesse vincere.

La sua pole, la quattordicesima in carriera e la prima stagionale per lui, è stata favorita dalle ultime due delle cinque interruzioni delle qualifiche di oggi con bandiera rossa: quando Valtteri Bottas si è fermato lungo la pista è stato esposto il segnale di interruzione della sessione appena dopo che Verstappen, quasi sicuramente sotto il regime di bandiere gialle, aveva scavalcato la Ferrari di Charles Leclerc, che domani partirà così in prima fila ma alle spalle del campione del mondo della Red Bull.

L’altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, scatterà invece dalla decima posizione in quanto non ha potuto effettuare alcun giro nella Q3 a causa di un’uscita di pista nella Q2, che ovviamente ha determinato l’esposizione della bandiera rossa. Ancora più indietro le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Ecco l’ordine d’arrivo delle qualifiche e la griglia di partenza della Sprint Race di domani.

1. Max Verstappen RED BULL 1’27″999

2. Charles Leclerc FERRARI 1’28″778

3. Lando Norris MCLAREN-MERCEDES 1’29″131

4. Kevin Magnussen HAAS-FERRARI 1’29″164

5. Fernando Alonso ALPINE-RENAULT 1’29″202

6. Daniel Ricciardo MCLAREN-MERCEDES 1’29″742

7. Sergio Perez RED BULL 1’29″808

8. Valtteri Bottas ALFA ROMEO-FERRARI 1’30″439

9. Sebastian Vettel ASTON MARTIN-MERCEDES 1’31″062

10. Carlos Sainz FERRARI 1’18″990 (Q2)

11. George Russell MERCEDES 1’20″757 (Q2)

12. Mick Schumacher HAAS-FERRARI 1’20″916 (Q2)

13. Lewis Hamilton MERCEDES 1’21″138 (Q2)

14. Zhou Guanyu ALFA ROMEO-FERRARI 1’21″434 (Q2)

15. Lance Stroll ASTON MARTIN-MERCEDES 1’28″119 (Q2)

16. Yuki Tsunoda ALPHATAURI-RED BULL 1’20″474 (Q3)

17. Pierre Gasly ALPHATAURI-RED BULL 1’20″732 (Q3)

18. Nicholas Latifi WILLIAMS-MERCEDES 1’21″971 (Q3)

19. Esteban Ocon ALPINE-RENAULT 1’22″338 (Q3)

20. Alexander Albon WILLIAMS-MERCEDES senza tempo

OMNISPORT