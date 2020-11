F1, indiscrezione sulla Mercedes: la risposta di Leclerc

Charles Leclerc tentato dalla Mercedes? La Ferrari almeno fino al 2022 non sarà in grado di competere per le gare e per i Mondiali, e dalla Germania hanno stuzzicato il pilota monegasco su un possibile sbarco in Mercedes dopo l’addio di Lewis Hamilton, che potrebbe arrivare già nella prossima stagione, o in futuro.

Il monegasco, che ha legato il suo futuro al Cavallino con un contratto di quattro anni, non è caduto nella provocazione di Sport Bild e ha dato una risposta chiara: “Se mi piacerebbe avere un motore Mercedes? No. Sono alla Ferrari e sono orgoglioso di essere qui“.

“La Ferrari è una leggenda della F1. Tutto quello che voglio al momento è riportare la Ferrari, il nostro motore e la nostra auto al top”, ha spiegato con orgoglio Leclerc.

Non c’è dubbio che il team tedesco stia dominando e dominerà ancora: “La Mercedes fa un ottimo lavoro, e ho un grande rispetto per il lavoro che stanno facendo. Ma preferisco rimanere con la Ferrari e fare quello che posso per riportare la squadra dove vogliamo essere”.

“Sono sicuro che ce la faremo. Il mio obiettivo è quello di riportare la Scuderia Ferrari dove questa squadra merita di essere. E questo è certamente il primo posto. Per questo do tutto e questo è anche il mio sogno fin da quando ero piccolo”, ha concluso il monegasco.

Leclerc ha anche parlato del possibile approdo di Mick Schumacher in Ferrari: “Perché no? Un giorno potrebbe succedere. Certo, non sono io a decidere ma gli auguro di venire alla Ferrari. E’ un grande pilota, e spero di vederlo in Formula 1 il prossimo anno”.

OMNISPORT | 05-11-2020 13:34