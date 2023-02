L'ex campione di F1 Juan Montoya ha dato la sua opinione su chi saranno i favoriti in vista del prossimo mondiale. Leclerc e Verstappen in pole.

01-02-2023 09:45

L’ex pilota di F1 Juan Pablo Montoya ha parlato della nuova stagione di F1, ormai imminente. Chi sarà il favorito? Molto dipenderà da quanto sarà affidabile la Ferrari, sotto tutti gli aspetti. Nelle prime gare del 2022, con una vettura top, è stato Charles Leclerc a dominare Max Verstappen, vincendo diverse gare ed attestandosi in testa alla classifica iridata per svariate settimane. In seguito, la Red Bull è cresciuta, con la Ferrari che è calata ed il team anglo-austriaco ed il pilota olandese prendessero il sopravvento.

F1, Montoya: “Verstappen favorito su Leclerc”

Ad attestare la superiorità della Red Bull, secondo Montoya, è stato lo stesso Verstappen, che nella scorsa stagione ha compiuto pochissimi errori, in virtù anche della sua posizione all’interno della squadra austriaca e del titolo di Campione del Mondo festeggiato nel 2021, quando battè Hamilton al termine di una stagione abbastanza tesa. Per il 2023, quindi, il figlio d’arte sarà ancora il favorito per la vittoria finale.

F1, Montoya: “Leclerc pilota talentuoso, ma Verstappen ha più esperienza”

Montoya, pur ritenendo Leclerc un pilota talentuoso, sostiene che il ferrarista non abbia raggiunto un’esperienza tale come quella di Verstappen: “Charles è un’ottimo pilota ma non è allo stesso livello di Verstappen che ha più esperienza e ha vinto mondiali e gare. L’olandese ha meno pressione e lo mette in una posizione migliore per diventare campione del mondo rispetto a Charles, che è ancora alla cerca del primo”. Soffermandosi sull’altra guida della Rossa, Carlos Sainz, ha aggiunto: “Credo che anche Sainz potrebbe fare un ottimo lavoro con la Ferrari se trova il feeling con la vettura. Sainz è stato davanti a Charles nel 2021, tutto dipende dal feeling con la macchina”.

F1, Montoya: “Team Andretti? Non appetibile a livello televisivo”

Infine, Montoya si sofferma sul possibile ingresso del team Andretti-Cadillac nel circus: “Mi piacerebbe vederli sulla griglia, ma non credo che accadrà. A meno che non possano comprare qualcun altro. Non vedo gli estremi per accadere come team aggiuntivo. È un peccato, ma è difficile convincere tutti. In ogni caso, se sono così determinati a entrare in Formula 1 potrebbero comprare qualche squadra, come Alpine. Se guardi una gara di Formula 1, metà delle auto non appare nemmeno in TV. Perché sei una squadra di metà gruppo. Non ti mostrano abbastanza perché non stai vincendo le gare. Sei disposto a perdere il 10% di quel tempo televisivo per darlo a qualcun altro?”.