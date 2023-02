La scuderia inglese è la vera sorpresa dei test in Bahrain

26-02-2023 19:48

Il circus di Formula 1 si interroga sulla vera sorpresa dei test in Bahrain: l’Aston Martin. La scuderia inglese è stata particolarmente brillante nelle prove prestagionali, e la monoposto AM23 ha stupito sia per i tempi sul giro, sia per la sua consistenza nel ritmo gara durante i long run.

Secondo diversi osservatori il team di Silverstone sarebbe già la terza forza del Mondiale, davanti alla Mercedes, ma per alcuni il potenziale sarebbe addirittura maggiore. Fernando Alonso ha chiuso la prima giornata di test al secondo posto non troppo lontano da Max Verstappen, nella seconda giornata si è piazzato terzo, mentre nella terza si è concentrato soprattutto sul long run, mantenendo una costanza nei tempi davvero invidiabile, e soffrendo poco il degrado delle gomme.



Aston Martin, Wolff: “E’ davanti alla Ferrari”

Il team principal della Mercedes Toto Wolff non è nuovo ad uscite roboanti, ma le sue parole ad Auto Motor Und Sport hanno aumentato le aspettative nei confronti dell’Aston Martin: “Per quello che abbiamo calcolato su di loro, potrebbero finire il Gran Premio del Bahrain al 2° posto, dietro a Red Bull”.

Per Wolff quindi non solo la Mercedes, ma anche la Ferrari potrebbe pagare dazio nei confronti di quella che sembra essere davvero la sorpresa della stagione.

Red Bull, “Newey preoccupato dall’Aston Martin”

Le prestazioni dell’AM23 avrebbero anche attirato l’attenzione del progettista Red Bull Adrian Newey. “L’Aston Martin ha fatto preoccupare la Red Bull fin dal primo giorno, Adrian Newey la considera una delle squadre da tenere d’occhio, l’auto è essenzialmente buona, hanno avuto delle belle idee“, ha detto a Sky l’opinionista Ted Kravitz.

Aston Martin, Alonso tira il freno: “Ci vorrà tempo”

Fernando Alonso al momento fa il pompiere, nonostante l’ottimo inizio: “Stiamo ancora scoprendo cose sulla macchina. Ovviamente la scorsa stagione l’Aston Martin ha sofferto un po’ e noi abbiamo cambiato completamente la filosofia, il 95% della macchina quest’anno è nuova”, sono le parole riprese da Motorsport.

“Penso che stiamo solo sperimentando un po’ con i set-up, provando cose diverse negli ultimi giorni, ma avremo bisogno di tempo. Penso che avremo bisogno di alcune gare per essere in grado di sfruttare il pieno potenziale della vettura – ha continuato l’asturiano -. La realtà è che non c’è abbastanza tempo per provare la macchina in pista, questo è un dato di fatto, abbiamo solo tre giorni di test e la macchina è cambiata molto”.

“Alla Aston Martin c’è un’energia molto positiva e stanno lavorando duramente per essere il più competitivi possibile in futuro. C’è una nuova fabbrica, una nuova galleria del vento, un sacco di investimenti, quindi penso che queste siano cose molto buone per il futuro”.

Aston Martin: “C’è Drugovich se Stroll va ko”

Il team inglese è al momento in ansia per le condizioni di Lance Stroll, infortunato ad una mano. Il pilota potrebbe rientrare per l’inizio del Mondiale, ma in caso di forfait è pronto Felipe Drugovich, e non Sebastian Vettel come si era ipotizzato: “Felipe è un talento ed è molto professionale. Non ha vinto la Formula 2 per caso, e poi ha il passaporto italiano… dovremmo dargli più attenzione. Nell’ipotesi che Stroll non dovesse correre, cosa che non è il piano attuale, Drugovich sarebbe pronto per andare in pista”, sono le parole a Sky del capoprogettista Luca Furbatto.

“I risultati sono buoni, anche se è difficile capire dove siamo. Abbiamo un’idea e siamo positivi. D’altra parte, sappiamo anche che gli altri team spesso si coprono. Siamo comunque soddisfatti del lavoro fatto. Tornando ad Alonso, lui è super, una vera belva. Ho lavorato 15 anni fa con lui in McLaren e non è cambiato per niente”.