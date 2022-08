F1, la diretta del GP del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. LIVE

Tutto pronto per la partenza di questo Gran Premio del Belgio: warm up in corso.14:59

Seconda posizione per Perez, in seconda fila invece Alonso con Hamilton: quinto Russell, sesto Albon.14:45

Il miglior tempo lo aveva ottenuto Verstappen, poi penalizzato, con il pilota Red Bull che partirá dalla quattordicesima posizione: come lui, in ottava fila anche Leclerc.14:43

Quattordicesima tappa del Mondiale di Formula 1, Gran Premio del Belgio Spa-Francorchamps: tanta attesa per questa gara che vedrá partire in prima fila Sainz, alla seconda pole in carriera.14:41

PRE GARA

La Formula 1 torna a scaldare in motori col GP del Belgio, quattordicesimo appuntamento del mondiale automobilistico 2022. La classifica piloti è attualmente questa:

Max Verstappen (258 pt.) Charles Leclerc (178 pt.) Sergio Perez (173 pt.) George Russell (158 pt.) Carlos Sainz JR. (153 pt.)

Sarà la Ferrari di Carlos Sainz a partire in pole position domani nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Nelle qualifiche il miglior tempo l’ha fatto segnare il campione del mondo in carica e leader del mondiale Max Verstappen con la Red Bull ma l’olandese partirà quattordicesimo per la sostituzione della power unit. Pertanto Sainz, secondo e staccato di 632 millesimi da Max, partirà davanti a tutti e al suo fianco partirà l’altra Red Bull, quella di Sergio Perez, terzo a 797 millesimi. Quarta l’altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, a 888 millesimi, ma anche il monegasco, per la stessa ragione di Verstappen, partirà più indietro, 14° per effetto della scelta di Tsunoda di partire dalla pit lane dei box.

Il Gran Premio del Belgio si corre sul circuito di Spa-Francorchamps, il più antico e famoso autodromo belga. Sono previsti 44 giri. Partenza in programma alle ore 15.00. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Carlos Sainz (Ferrari) Q3

2 Sergio Perez (Red Bull) Q3

3 Fernando Alonso (Alpine) Q3

4 Lewis Hamilton (Mercedes) Q3

5 George Russell (Mercedes) Q3

6 Alexander Albon (Williams) Q3

7 Daniel Ricciardo (McLaren) Q2

8 Pierre Gasly (AlphaTauri) Q2

9 Lance Stroll (Aston Martin) Q2

10 Sebastian Vettel (Aston Martin) Q1

11 Nicholas Latifi (Williams) Q1

12 Kevin Magnussen (Haas) Q1

*13 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Q1 (partirà dai box)

14 Valtteri Bottas (Alfa Romeo Racing) Q1 (penalitazzo)

15 Max Verstappen (Red Bull) Q3 (penalizzato)

16 Charles Leclerc (Ferrari) Q3 (penalizzato)

17 Esteban Ocon (Alpine) Q3 (penalizzato)

18 Lando Norris (McLaren) Q3 (penalizzato)

19 Guanyu Zhou (Alfa Romeo Racing) Q2 (penalizzato)

20 Mick Schumacher (Haas) Q2 (penalizzato)

Fonte: