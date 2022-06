F1, la diretta del GP del Canada sul circuito Gilles Villeneuve. LIVE

GIRO 68. Sainz sempre sui sei decimi alle spalle di Verstappen, spagnolo che non trova il momento per il sorpasso.21:36

GIRO 67. Leclerc prova a puntare Russell, forse non ci saranno peró abbastanza giri per permettere alla Ferrari di raggiungere la quarta posizione.21:35

GIRO 62. Otto giri alla fine, otto giri per Sainz per trovare un sorpasso su Verstappen.21:28

GIRO 55. Si riparte! Verstappen prova a scappare, Sainz non perde l'occasione e rimane in scia!21:19

GIRO 50. Incidente per Tsunoda che finisce contro il muretto, safety car in pista.21:09

GIRO 46. Pit stop anche per Hamilton, ora in terza posizione sale Russell.21:03

GIRO 43. Verstappen con problemi alle sue gomme hard, a breve il pit stop per non permettere a Sainz di recuperare altri secondi.21:01

GIRO 42. Pit stop di Leclerc, problemi per la Ferrari che perde un secondo rientrando in dodicesima posizione.20:59

GIRO 40. Si ragiona sul pit stop di Leclerc, che cerca di non rientrare in bagarre e dunque servono altri secondi di vantaggio per staccare Stroll e Bottas.20:56

GIRO 31. Problemi alle gomme per Leclerc, uno dei tre piloti che non si é ancora fermato per il cambio.20:44

GIRO 26. Russell all'attacco di Alonso, l'asturiano in difficoltá in questi ultimi giri.20:38

GIRO 22. Sainz riesce a tenere la posizione dall'attacco di Hamilton, Leclerc non si é fermato e si trova ora in ottava posizione.20:32

GIRO 20. Bandiera gialla in pista per il ritiro di Schumacher, Sainz peró passa i box e non riesce a fermarsi.20:29

GIRO 11. Finisce la safety car, riparte la gara con Sainz in testa, pit stop per Verstappen e Hamilton.20:17

GIRO 10. Verstappen ne approfitta e entra ai box per il pit stop, entrando in terza posizione.20:16

GIRO 10. Bandiera gialla ora in pista, virtual safety car in attesa di rimuovere la monoposto di Perez.20:14

GIRO 8. Deve fermarsi ai box Magnussen per il problema all'ala, pit stop obbligato per il rischio squalifica.20:13

GIRO 7. Leclerc ora sta lottando per la posizione 14 con Norris, nel frattempo giro veloce per Sainz.20:11

Giro di warm up in corso, tutto pronto per la partenza!19:59

Pole position per Verstappen, secondo posto per un incredibile Alonso, terza la Ferrari di Carlos Sainz. Quarto Hamilton, parte dalla ultima Leclerc atteso ad una grande gara di rimonta.19:37

PRE GARA

La Formula 1 torna in pista col GP del Canada, nono appuntamento della stagione automobilistica 2022. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (150 pt.) Sergio Perez (129 pt.) Charles Leclerc (116 pt.) George Russell (99 pt.) Carlos Sainz JR (83 pt.)

In Canada è pole di Max Verstappen sotto la pioggia. Secondo uno straordinario Alonso, che si conferma fenomenale sotto il diluvio, terza la Ferrari di Sainz. Quarto il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Per Charles Leclerc come già annunciato sostituzione della power unit e partenza dal fondo dello schieramento sperando in una rimonta e nel limitare i danni dall’olandese della Red Bull al palo.

In terza fila ci saranno poi altre due motorizzate Ferrari, quelle Haas di Magnussen e Schumacher. In top 10 anche Ocon e Russell, seguiti da Ricciardo e Zhou, col cinese che ancora una volta precede in griglia il compagno di box Valtteri Bottas costretto a fermarsi in Q2 partendo dalla sesta fila davanti ad Albon. A causa di un lungo che lo ha portato a impattare contro il muro, con tanto di bandiera rossa in Q2, l’altra Red Bull di Sergio Perez partirà dalla settima fila al fianco della McLaren di Lando Norris.

Il Gran Premio del Canada si corre sul circuito di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve. Sono previsti 70 giri. Semaforo spento alle 20.00. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Fernando Alonso (Alpine)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Kevin Magnussen (Haas)

6. Mick Schumacher (Haas)

7. Esteban Ocon (Alpine)

8. George Russell (Mercedes)

9. Daniel Ricciardo (McLaren)

10. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

11. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

12. Alexander Albon (Williams)

13. Sergio Perez (Red Bull)

14. Lando Norris (McLaren)

15. Pierre Gasly (AlphaTauri)

16. Sebastian Vettel (Aston Martin)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Nicholas Latifi (Williams)

19. Charles Leclerc (Ferrari), penalizzato per utilizzo della quarta power unit e della terza centralina

20. Yuki Tsunoda (AlphaTauri), penalizzato per utilizzo della quarta power unit

Fonte: