F1, Leclerc e Sainz pessimisti per Zandvoort e Charles rivela: "Ci siamo odiati". Gp Olanda a rischio per vento

Scatta l'allarme vento a Zandvoort in vista dell'inizio del week end del Gran Premio d'Olanda. Prove libere del venerdì a rischio. Intanto Leclerc e Sainz sono realistici sulle chance Ferrari e Charles fa una rivelazione sul rapporto con Carlos

Classico giovedì dedicato al media day a Zandvoort dove la F1 riapre i battenti dopo la lunga pausa estiva. Ma intanto ad animare la vigilia del week end del Gran Premio d’Olanda è l’allarme vento che è scattato soprattutto in vista della prima giornata di prove libere e che mette a rischio seriamente il venerdì dedicato alle free practice. Intanto in casa Ferrari, i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz non fanno promesse dal momento che la SF-24 si presenta nei Paesi Bassi senza nessun upgrade rispetto all’ultima uscita in Belgio. Mentre il monegasco fa un importante rivelazione sui rapporti con la spagnolo destinato alla Williams dal prossimo anno.

Gp Olanda a rischio rinvio: il vento mette in forte le libere

Vento forte e raffiche da Sud-Ovest per tutta la giornata fino a 85 km/h dalle 11 alle 18. Queste le poco raccomandabili previsioni del tempo per venerdì 23 agosto a Zandvoort. La prima giornata del Gran Premio d’Olanda di F1 è a forte rischio rinvio a causa del forte vento che in queste ore e maggiormente nelle prossime 24 ore dovrebbe sferzare nella zone del circuito.

Previste forti raffiche e sabbia che potrebbe essere sollevata e sporcare il tracciato. “Non credo che queste vetture possano girare con il vento previsto domani” ha detto Charles Leclerc. La prima sessione di prove libere è prevista per le 12.30, la seconda come da programma alle ore 16.

Ferrari, Sainz sulla scelta Williams: “Posso vincere con loro”

Carlos Sainz è alla prima uscita dopo l’annuncio del suo approdo in Williams dal 2025. Il pilota spagnolo ha spiegato i motivi della scelta senza nascondere di aver cercato di meglio dopo che la Ferrari gli aveva comunicato la scelta di prendere Hamilton al suo posto: “Sono stati sette mesi molto intensi. Una volta che ho capito che le opzioni che mi permettevano di vincere subito (Mercedes e Red Bull, ndr) non erano possibili, ho guardato il progetto più convincente e che mi dà l’opzione più promettente per tornare a vincere il più presto possibile. In questo senso la Williams di James Vowles ha fatto delle proposte e dei progetti di investimento dove ho visto che c’era la migliore opportunità”.

Sainz si dice pronto a vivere al meglio la seconda parte di stagione con la Ferrari ma per l’Olanda non si sente di fare proclami analizzando la situazione al cospetto degli altri competitor della rossa: “Mercedes eMcLaren ci hanno superato e la Red Bull sembra essere molto competitiva qui. Se vogliamo tornare in lotta dobbiamo capire perché non abbiamo trovato completamente le prestazioni che volevamo dagli aggiornamenti”.

Gp Olanda, Leclerc prova a spingere la Ferrari ma senza proclami

Chi non si accontenta mai è Charles Leclerc ma per una volta il monegasco deve fare i conti con la realtà che vede una Ferrari che con tutta probabilità correrà ancora una volta in difesa almeno in Olanda: “Qui in difesa e Monza più all’attacco? Difficile anticipare ciò che sarà. Immagino qui sarà complicato e mi aspetto possa essere molto più positivo in Italia, perché saremo a casa. Ma, concentrandoci sull’Olanda, ci saranno condizioni molto difficili”.

Leclerc non promette nulla anche perchè come già ammesso prima della sosta: “Dopo la vittoria nel Principato, abbiamo avuto cinque o sei gare in cui abbiamo fatto cose estreme con l’assetto, che non sono state la via giusta per estrarre il meglio dalla vettura. Nelle ultime gare qualcosa è andato meglio ma fino a che non saranno risolti tutti i problemi dobbiamo fare solo più punti possibili”.

Ferrari, Leclerc tra Sainz ed Hamilton: “Con Carlos ci siamo odiati, Lewis un’opportunità”

Proprio Leclerc nel corso di un’intervista al sito ufficiale della F1 ha avuto occasione di parlare del rapporto con Carlos Sainz, il compagno di questi ultimi tre anni che lascerà Maranello a fine 2024: “Carlos mi mancherà. Andiamo molto d’accordo, abbiamo molti interessi in comune. Ci sono stati però dei momenti, con il casco in testa, in cui l’ho odiato e lui ha odiato me, perché non abbiamo visto le cose allo stesso modo. Poi, tutto si è risolto parlandone”.

Dal 2025 Leclerc avrà Lewis Hamilton come compagno di scuderia in Ferrari, il monegasco come già sottolineato in altre interviste non vede l’ora di confrontarsi col 7 volte campione del mondo: “Sarà incredibile avere Lewis nella squadra, con la stessa macchina. Penso che sarà un’opportunità incredibile anche per me, quella di dimostrare di cosa sono capace, quindi non vedo l’ora. Lewis è probabilmente il miglior pilota ancora in circolazione. Quindi poter correre con lui sarà pazzesco”.