F1, Leclerc siparietto radio dopo il sorpasso a Russell: Hamilton dispiaciuto. Antonelli stremato, Wolff: "Bravo"

I team radio più interessanti e curiosi del Gran Premio d'Arabia: Leclerc gioisce per il sorpasso a Russell, i complimenti di Vasseur e di Hamilton dispiaciuto per non aver avuto il passo e poi lo stoico Antonelli stremato al traguardo

Il cuore gettato oltre l’ostacolo da Leclerc, l’impotenza di Hamilton, la tenacia di Antonelli. Voci provenienti dal Gran Premio di Arabia Saudita che va in archivio portando alla Ferrari il primo, faticoso podio della stagione con Charles mentre Lewis continua ad annaspare senza riuscire a trovare il bandolo della matassa. E poi in mezzo alla vittoria di Piastri e alla delusione mista rabbia di Verstappen e Norris, c’è anche la soddisfazione di Andrea Kimi Antonelli stremato dopo una domenica non facile chiusa alle spalle di Russell e davanti alla rossa di Hamilton.

Leclerc team radio: la gioia per il sorpasso, il siparietto con Bozzi e Vasseur

Partito quarto, arrivato terzo. Superlativo Charles Leclerc nel GP dell’Arabia Saudita. Prestazione monumentale del monegasco che è ha corso praticamente su tempi da qualifica per tutti o quasi i 50 giri di Jeddah. Regalando anche la perla del sorpasso a George Russell che gli ha fatto conquistare il podio poi difeso strenuamente dal ritorno di Norris nel finale. Nel momento in cui è andato via all’inglese della Mercedes ecco lo scambio di sorrisi via radio con l’ingegnere di pista Bryan Bozzi:

Bozzi: «Ben fatto, CHARLESSSSSS!»

Leclerc: «Grazie BRYANNNNNN!»

Un siparietto che in un certo senso si ripete quando a fine gara, tagliato il traguardo, il colloqui si allarga ai complimenti di Fred Vasseur che in un primo momento Leclerc non capisce:

Bozzi: «P3. Ottima gara!»

Vasseur: «Splendido Charles. Superbo. Superbo!»

Leclerc: «Sììììì!!!! Non ho capito niente, Fred! Non preoccuparti, ti rispondo. Mi metto in moto… Questa gara è stata dura, ma penso che abbiamo fatto davvero un buon lavoro»

Hamilton dispiaciuto: “Bravo Charles, noi senza passo”

Niente da fare invece per Hamilton che ancora una volta ha finito una gara mestamente lontano dai migliori, a mezzo minuto dal suo compagno e dietro anche alle Mercedes. Lewis non trova il passo e si è preso ancora una volta le responsabilità visto il podio di Leclerc. A cui l’inglese a fine gara ha fatto i complimenti, subito, via radio:

Adami : “P7”

: “P7” [Lungo silenzio da Lewis]

Adami : “C’era un buon ritmo a metà del secondo stint. E credo che nel primo ci sia stato sottosterzo, e surriscaldamento. Piastri, Verstappen e Charles P3 e Lando dietro di lui. Russell, Antonelli. Dietro di noi Sainz, Albon, Hadjar.”

: “C’era un buon ritmo a metà del secondo stint. E credo che nel primo ci sia stato sottosterzo, e surriscaldamento. Piastri, Verstappen e Charles P3 e Lando dietro di lui. Russell, Antonelli. Dietro di noi Sainz, Albon, Hadjar.” Hamilton: “Bravo Charles. Mi dispiace di non aver avuto il passo oggi.”

A Hamilton va però riconosciuto il merito di essere stato comunque fondamentale nella conquista del podio di Leclerc. Alla fine della fiera, a conti fatti, Norris ha perso la possibilità di attaccare Charles negli ultimi giri per quei secondi, circa 3/4 persi nella lotta di inizio gara contro Lewis che l’ha risorpassato due volte sfruttando il drs.

Antonelli stremato, i complimenti di Wolff

La forte umidità di Jeddah ha messo a dura prova i piloti. Quasi tutti sono usciti stremati dalle proprie monoposto. Dai più veterani, vedi Alonso, ai più giovani considerando anche il fatto che si è corsa la terza gara consecutiva in tre settimane. Tra questi anche Kimi Antonelli ottimo quinto al traguardo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giovane pilota bolognese aveva accusato già prima dell’inizio della corsa nausea e giramenti di testa. E anche in corsa il talento italiano non è stato benissimo. Questo ha reso ancora più epica la sua gara come testimoniano i complimenti di Toto Wolff a fine gara: