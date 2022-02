F1, Lewis Hamilton e la Mercedes impressionano. Bene la Ferrari

25-02-2022 18:30

Sono Lewis Hamilton, George Russell e la Mercedes i grandi protagonisti della terza e ultima giornata di test della Formula 1 a Barcellona. Sul tracciato del Montmelò il sette volte campione del mondo gira più di tutti e ottiene il miglior tempo, mentre il compagno di scuderia chiude con il secondo crono. Giornata solida per la Ferrari, con il sesto tempo di Charles Leclerc e il settimo di Carlos Sainz.

F1, Mercedes e Lewis Hamilton scatenati a Barcellona

La Mercedes ha mandato un messaggio ai rivali nell’ultima giornata di prove di Formula 1 a Barcellona: Lewis Hamilton ha stampato il tempo più veloce in 1’19″138, dando l’impressione di essersi addirittura frenato nel finale. Il britannico ha anche effettuato più tornate di tutti, ben 89. In seconda posizione c’è l’altro pilota della Mercedes George Russell. Entrambi, a differenza dei piloti Red Bull e Ferrari, hanno utilizzato le gomme supersoft.

Anche la Red Bull ha cominciato a fare sul serio: Sergio Perez ha chiuso con il terzo crono, mentre il campione del mondo Max Verstappen è quarto, davanti all’Aston Martin di Sebastian Vettel.

Le Ferrari: venerdì solido, Leclerc sesto

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto la sesta e settima posizione: in tre giorni i piloti della Ferrari hanno percorso oltre 400 giri, e la vettura ha dato una buona sensazione di affidabilità. Problemi tecnici nel corso dell’ultima giornata invece per Aston Martin, Alpine e Haas.

F1, test Barcellona: i tempi della terza giornata

Hamilton, Mercedes, 1’19″138, C5 – 89 giri

Russell, Mercedes, 1’19″233, C5 – 66

Perez, Red Bull, 1’19″556, C4 – 68

Verstappen, Red Bull, 1’19″756, C3 – 59

Vettel, Aston Martin, 1’19″824, C5 – 48

Leclerc, Ferrari, 1’19″831, C3 – 44

Sainz, Ferrari, 1’20″072, C3 – 86

Albon, Williams, 1’20″318, C4 – 88

Latifi, Williams, 1’20″699, C4 – 13

Ricciardo, McLaren, 1’20″750, C3 – 80

Norris, McLaren, 1’20″827, C3 – 52

Alonso, Alpine, 1’21″242, C3 – 12

Zhou, Alfa Romeo, 1’21″939, C3 – 41

Gasly, AlphaTauri, 1’22″469, C4 – 40

Mazepin, Haas, 1’26″229, C3 – 9

Bottas, Alfa Romeo, 1’30″433, C3 – 10

Ferrari, Binotto soddisfatto: “Ma c’è molto da imparare e migliorare”

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha fatto un bilancio positivo dei test ai microfoni di Sky: “Soddisfatto è la parola giusta. Stiamo raccogliendo molti dati, abbiamo girato con continuità. La macchina si comporta bene rispetto a come la avevamo pensata, disegnata e progettata. Per ora siamo soddisfatti, sapendo che c’è ancora molto da imparare, scoprire e migliorare”.

Sugli avversari si è espresso così: “Mi ha sorpreso vedere macchine tutte diverse e nonostante questa diversità essere simili come prestazioni. Quando uno vede soluzioni radicalmente diverse si aspetta di vederlo tradotto in pista come differenza di prestazioni, invece le vetture convergeranno come prestazioni nonostante la differenza di forma. Ci sono team che si sono nascosti, altri meno. Lo vedremo ai prossimi Test in Bahrain e con le prossime gare”.

