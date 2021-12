F1, libere 3 Abu Dhabi: nuovo giallo, Hamilton a rischio penalità

11-12-2021 12:22

Lewis Hamilton e Max Verstappen. Sempre loro, inesorabilmente loro. L’ultima sessione di prove libere del Mondiale 2021 di Formula 1 sulla pista di Abu Dhabi è stata dominata dai soliti due, a poche ore dalla battaglia per la pole position che potrebbe indirizzare l’esito del GP che segnerà la fine di una delle stagioni più memorabili stagioni della storia recente della Formula 1 e che assegnerà il titolo iridato.

Al termine di un’annata piena di veleni e scontri, fuori e dentro la pista, l’olandese della Red Bull e l’inglese della Mercedes sono arrivati a pari punti e si giocheranno tutto fino all’ultima curva, si spera senza altri colpi di scena extra-pista tra penalità e convocazioni dai commissari.

F1 Abu Dhabi: Lewis Hamilton brucia Verstappen nelle terze libere

In tal senso, tuttavia, le libere 3 sul circuito emiratino non hanno fatto ben sperare, visto che non è mancato l’ormai consueto giallo attraverso un episodio che ha fatto scattare polemiche incrociate.

La sessione è stata all’insegna dei lavori in corso, con le due scuderie alle prese con la ricerca dell’assetto migliore in vista delle qualifiche. Dopo che Max Verstappen aveva fatto registrare il miglior tempo nella prima sessione del venerdì, con Lewis Hamilton più veloce di tutti in quella successiva, il campione del mondo in carica ha aperto al meglio anche il sabato, firmando il miglior giro con il tempo di 1:23:274, poco meno di due decimi meglio rispetto al rivale (1:23:488).

La concorrenza, guidata dagli scudieri Valtteri Bottas e Sergio Perez, è stata lasciata a quasi mezzo secondo: 1:24:05 per il finlandese, 1:24:047 per il messicano.

F1 Abu Dhabi, Lewis Hamilton a rischio penalità

Tuttavia la Red Bull è sul piede di guerra per quanto avvenuto sul finire della sessione, quando Hamilton ha involontariamente ostacolato il rientro in pista della Haas di Nikita Mazepin all’uscita dai box. La scuderia austriaca mediterà se chiedere la penalità del pilota della Mercedes prima delle qualifiche ufficiali che definiranno la griglia di partenza, ma la soluzione più probable fa pensare a una reprimenda da parte della Direzione di gara.

Quanto al lato tecnico, da segnalare che Verstappen ha iniziato le libere con la gomma gialla, quella media, per poi passare alla rossa hard sul finale. Al contrario Hamilton ha iniziato con la gomma dura, scelta condivisa dalla maggior parte delle altre scuderie, per poi passare a sorpresa alla soft durante la sessione, senza subire variazioni negative dei tempi. Nel finale, con entrambi i rivali con gomma rossa, Hamilton è stato più veloce.

F1 Abu Dhabi, i tempi delle terze libere

Per quanto riguarda la Ferrari, le Rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz, in pista con gomma soft e media, si sono confermate in linea con i tempi del venerdì: ottavo il monegasco, decimo lo spagnolo, ma la Ferrari, già sicura del 3° posto nel Mondiale costruttori, è ormai rivolta alla prossima stagione, quella dei nuovi regolamenti e dell’auspicato salto di qualità.

La top ten:

1 L. Hamilton (Mercedes) 1’23″274

2 M. Verstappen (Red Bull) 1’23″488

3 V. Bottas (Mercedes) 1’24″025

4 S. Perez (Red Bull) 1’24″047

5 L. Norris (McLaren) 1’24″106

6 Y. Tsunoda (AlphaTauri) 1’24″223

7 P. Gasly (AlphaTauri) 1’24″251

8 C. Sainz (Ferrari) 1’24″595

9 D. Ricciardo (McLaren) 1’24″733

10 C. Leclerc (Ferrari) 1’24″758

OMNISPORT