F1, Verstappen campione del mondo a Las Vegas: tutte le combinazioni. Max si sbilancia sull'eventuale festa

Nel Gran Premio di Las Vegas terzultima prova del Mondiale di F1, Max Verstappen può laurearsi campione del mondo se si verificheranno alcune combinazioni con Lando Norris unico ancora a poterlo insidiare

Ci sono 62 punti in classifica. Tanti, forse troppi per pensare a un ribaltone. Per questo Max Verstappen è già in odore del quarto titolo mondiale di F1, peraltro consecutivo. Evento che potrebbe verificarsi già dopo il Gran Premio di Las Vegas con alcuni incastri. Unico a poter insidiare il poker dell’olandesone volante quel Lando Norris a cui però serve un filotto da qui alla fine che potrebbe anche non bastargli. E allora vediamo tutte le combinazione per il più classico “Max Verstappen campione del mondo se…” mentre lo stesso pilota Red Bull sull’ipotesi di festa si schernisce.

Mondiale piloti: la situazione a tre gare dalla fine, + 62 Verstappen

La vittoria di Max Verstappen in Brasile dopo una straordinaria rimonta ha dato una spallata forse definitiva alle sorti del Mondiale piloti che Lando Norris aveva faticosamente riaperto dopo l’estate grazie alla superiorità della sua McLaren. Adesso l’olandese ha 62 punti di vantaggio sull’inflese. Un ottimo tesoretto considerando che alla fine della stagione mancano ancora tre gare più una Sprint, Las Vegas, Qatar dove ci sarà la gara breve, e Abu Dhabi. La classifica:

Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 393 punti

Lando NORRIS (McLaren) – 331 punti

Charles LECLERC (Ferrari) – 307 punti

Oscar PIASTRI (McLaren) – 262 punti

Carlos SAINZ (Ferrari) – 244 punti

Ferrari, Leclerc non può più vincere il Mondiale

In una situazione di calcoli, proiezioni e combinazioni statistiche, una cosa è certa. La Ferrari non può più vincere il Mondiale piloti. Se Carlos Sainz era già fuori dai giochi da diverse gare, in Brasile è caduta anche la possibilità che Charles Leclerc possa ancora matematicamente raggiungere Verstappen.

Tra GP e l’ultima Sprint, sono ancora 86 i punti a disposizione in questo campionato. Che sono proprio quelli che dividono Leclerc da Verstappen che però anche a parità di punti vincerebbe il suo quarto titolo per il maggior numero di vittorie conquistato in stagione.

A Las Vegas Verstappen campione del mondo se

Verstappen può diventare già campione a Las Vegas se mantiene almeno 60 punti di vantaggio dopo la prova in Nevada e se si verificano queste circostanze:

Max vince il GP a Las Vegas ed è campione del mondo

a Las Vegas ed è campione del mondo In tutti i casi in cui finisce davanti a Norris è campione a Las Vegas.

è campione a Las Vegas. Nel caso entrambi non dovessero andare a punti

Norris 4 °- Verstappen 5° (senza giro veloce Lando)

Norris 5° – Verstappen 6° (senza giro veloce Lando)

Norris 6° – Verstappen 7° (senza giro veloce Lando)

Norris 7° – Verstappen 8° (senza giro veloce Lando)

Norris 8° – Verstappen 9° (senza giro veloce Lando)

Norris 9° – Verstappen 10° (anche se Lando fa giro veloce)

Verstappen: “Non penso al titolo e alla festa”

Max Verstappen però resta concentrato sulla pista, almeno a parole. Il campione olandese a Las Vegas rifugge qualsiasi domanda su eventuali festeggiamenti per il 4° titolo Mondiale: “Non so se è stata preparata una festa, ma io penso solo a fare un buon weekend. Mancano tre gare alla fine della stagione e siamo messi bene in classifica ma ci mancano ancora dei punti”.