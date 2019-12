F1, Michael Schumacher: Corinna aggiorna sulle sue condizioni

Mancano pochi giorni al sesto anniversario del terribile incidente di Michael Schumacher sulle piste da sci di Meribel, Alpi francesi: da allora il sette volte campione del mondo di Formula 1, operato alla testa, è sparito dalla scena pubblica, dietro al muro di privacy eretto dalla sua famiglia, che solo in alcune circostante ha lasciato trapelare alcune informazioni sul suo stato di salute.

In una lettera ai sostenitori del fan club di Kerpen in Germania, la moglie dell'ex ferrarista, Corinna, ha invitato i tifosi a credere nella ripresa di Michael: "Le grandi cose iniziano con piccoli passi. Molte piccole particelle possono formare un enorme mosaico. Insieme siete più forti ed è esattamente così che le forze combinate del movimento KeepFighting rendono più facile incoraggiare gli altri", è il messaggio di Corinna, che fa riferimento alla fondazione KeepFighting, che supporta altre vittime di incidenti e investe nella ricerca sul cervello e sul midollo spinale.

Il Daily Mirror ha riportato anche le parole del presidente del fan club, Reiner Ferling: "Ogni giorno abbiamo la speranza che prima o poi tornerà in pubblico. Sappiamo che è in buone mani, che riceve tutto l’amore, le cure e la sicurezza necessari, inoltre può contare su una grande famiglia. Per quanto ci riguarda continueremo a sostenerlo come possiamo".

Poco più di un mese fa, Corinna in una intervista aveva parlato così delle condizioni del marito: "È in buone mani in questo momento e stiamo facendo tutto il possibile per aiutarlo. Cercate di capire che seguiamo il desiderio di Michael di mantenere segreta la sua salute. un argomento così delicato, come è sempre stato, sul quale c’è massima privacy".

Lo scorso settembre Schumacher era stato ricoverato in gran segreto all'ospedale europeo Georges-Pompidou di Parigi per essere sottoposto ad alcune cure speciali.

SPORTAL.IT | 26-12-2019 18:07