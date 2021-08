F1, Mick Schumacher: "È stato molto divertente, mi sono goduto ogni secondo"

Buona prova sul bagnato per Mick Schumacher nel trentennale del debutto del padre Michael proprio qui a Spa, con la Jordan, nel 1991, dove conquista la nona fila ed il 17° tempo in griglia mettendosi dietro, oltre al russo Mazepin, suo compagno di box, anche niente di meno che un campione del mondo come Kimi Raikkonen. Sul bagnato, la Haas può recuperare sulle vetture davanti. Queste le parole di Mick:

“Condizioni impegnative, ma è stato molto divertente, mi sono goduto ogni secondo – ha detto Mick. Penso che la comunicazione con la squadra sia stata puntuale oggi, siamo riusciti a prendere le decisioni giuste nel momento giusto, ci ha aiutato molto. Possiamo essere contenti dei risultati odierni, forse non in termini di classifica, ma sicuramente come team e nel modo in cui abbiamo lavorato. Ho un casco speciale che mi protegge, ma è anche un portafortuna, sto seriamente pensando di tenerlo anche in futuro”.

E anche quelle del compagno di box Mazepin:

“Mi sono divertito a guidare oggi – ha dichiarato Mazepin. Sono arrabbiato perché oggi abbiamo visto come in Formula 1 ci sia bisogno di esperienza: nelle formule minori non hai le intermedie, mescole più veloci di quelle da bagnato, e pensavo che quest’ultime fossero le migliori da utilizzare, ma siamo dovuti entrare ai box per cambiare strategia. Mi è mancato quel grip necessario per fare meglio, ho fatto un solo giro con quelle gomme e quindi era difficile per fare un buon tempo”.

OMNISPORT | 28-08-2021 18:00