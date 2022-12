F1, Mick Schumacher lascia la Ferrari: sarà il terzo pilota Mercedes

15-12-2022 13:01

Mick Schumacher ha deciso il suo futuro. Il tedesco ripartirà infatti dalla Mercedes, di cui nel 2023 sarà il terzo pilota. Ad annunciarlo lo stesso team guidato da Toto Wolff dopo il comunicato della Ferrari sul termine della collaborazione fra la Driver Academy del Cavallino Rampante e il figlio del sette volte campione del mondo Michael.

Dopo due stagioni da titolare in Haas, Schumacher junior sarà dunque la riserva di Lewis Hamilton e George Russell in Mercedes. “Entusiasta di far parte del team, lo prendo come un nuovo inizio – queste le prime parole di Mick -, mi impegnerò a dare il massimo per contribuire alle loro prestazioni. Sono grato a Toto Wolff e a tutte le persone che hanno riposto fiducia in me”.

Il team principal Toto Wolff non ha affatto escluso che Schumacher junior possa guidare un giorno da titolare: “Mick è un giovane pilota di talento e siamo lieti di averlo con noi. È un gran lavoratore ed è affamato di imparare e migliorare come pilota. Siamo entusiasti che ci aiuti a sviluppare la W14. Con due anni di esperienza, sarà pronto a salire in macchina per sostituire Lewis o George, in caso di necessità“.

Prima del comunicato della Mercedes era arrivato quello della Ferrari sulla fine del rapporto con il tedesco: “Dopo quattro anni di militanza nella Ferrari Driver Academy, la Scuderia e Mick Schumacher hanno deciso di comune accordo di non proseguire la collaborazione – così la nota -. Un grazie a Mick da Ferrari per questi quattro anni condivisi e i migliori auguri per la prosecuzione della sua carriera”.