F1, Mick Schumacher: “Sarebbe bello entrare in Q2”

11-11-2021 15:38

Sedicesimo posto al traguardo ad Austin e ritirato dopo pochi metri di gara in Messico…Mick Schumacher è pronto a scendere nuovamente in pista per completare il trittico di gare in suolo americano, questa volta in Brasile, a San Paolo.

Il pilota tedesco della Haas ha provato il circuito di Interlagos soltanto al simulatore e non nasconde l’ambizione di poter entrare in Q2.

“Penso che i GP con le Sprint Race siano interessanti, certo sono diversi, in Brasile dovremo capire presto durante le FP1 cosa ci serve per le qualifiche – le parole di Mick sul sito ufficiale della scuderia statunitense – La cosa positiva è che il circuito di Interlagos è corto, quindi possiamo fare più giri per capire la situazione e possiamo più rapidamente entrare e uscire dai box se apportiamo modifiche durante le prove.

Non ho mai corso in Brasile, ho provato la pista solo al simulatore e l’ho trovata molto divertente, spero di sentire le stesse sensazioni dal vivo. La mia speranza è potermi inserire nella lotta per il Q2, sarebbe fantastico, la pista ha dei tratti iconici come la sopraelevata e la “S” di Senna”.

OMNISPORT