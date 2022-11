F1, Mick Schumacher si avvicina ai saluti: le parole d'addio alla Haas

16-11-2022 21:14

Per Mick Schumacher è arrivato il momento dei saluti, almeno per adesso, alla Formula 1 da pilota titolare. È infatti la settimana del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2022, che segnerà di fatto la separazione tra il giovane pilota tedesco e il team Haas. Salvo sorprese, al suo posto nella prossima stagione ci sarà il connazionale Nico Hülkenberg.

Separazione a un passo

La Haas ha voluto aspettare ancora prima di ufficializzare la propria coppia di piloti per il 2023. Ma oramai non ci sono più dubbi che accanto al danese Kevin Magnussen nel prossimo campionato non ci sarà più il figlio del sette volte campione del mondo Michael.

Il team principal Günther Steiner ha da tempo trovato l’accordo con Hülkenberg, che rientrerà così da pilota titolare. L’ultima stagione completa del tedesco era stata nel 2019 con la Renault, poi cinque gare negli ultimi tre anni da sostituto in Racing Point e Aston Martin.

Il pensiero di Mick

Le parole di Mick in preparazione al weekend di Abu Dhabi sono suonate proprio come un addio alla Haas: “È stato un viaggio incredibile, mi sono goduto ogni secondo ed è stato fantastico lavorare con tante persone meravigliose. Sono molto grato per le opportunità che mi hanno dato”.

“Avanti con il 2023. Agli altri dico di non smettere di credere in sé stessi e dimostrare ai critici che si sbagliano. La Formula 1 è la mia vita, me ne godo ogni momento – ha aggiunto lo stesso Schumacher -. È allora che si capisce se si è fatti per questo sport o no”.

I prossimi progetti

Per Mick il 2023 sarà una stagione diversa, dove forse finirà a fare il terzo pilota in Mercedes. Ma nella famiglia Schumacher c’è un bel po’ di delusione, come ammesso dallo zio Ralf a Sky Deutschland: “Non credo che Haas deciderà a favore di Mick. Altrimenti l’avrebbero già fatto”.

“Penso che il modo in cui il team sta trattando Mick e le parole che Steiner ha sempre utilizzato verso di lui siano un messaggio chiaro – ha aggiunto Ralf -. Deve essere qualcosa di personale, non so cosa ci possa essere tra loro”. Di certo ora in Haas per Schumacher non ci sarà più posto.