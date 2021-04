F1 | Minardi: “Imola merita un posto fisso all’interno del calendario”

Complice la pioggia, il GP di Imola dello scorso weekend ha regalato parecchie emozioni. La corsa al “Santerno” si è rivelata entusiasmante e ricca di sorprese, aspetto che ha permesso agli organizzatori di conservare un buon biglietto da visita per il futuro. La speranza, proprio in tal senso, è quella di ritagliarsi un posto in pianta stabile già dal 2022, sfruttando anche possibili “defezioni” provocate dall’emergenza Coronavirus.

Intervistato ai microfoni del proprio sito ufficiale, il Presidente di Formula Imola, Giancarlo Minardi, ha parlato dello splendido Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, secondo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1, evidenziando come la posta emiliana abbia valorizzato al meglio lo spettacolo delle Formula 1 di nuova generazione.

“Imola ha dimostrato di non esser secondo a nessun altro circuito”, ha affermato il Manager faentino. “Il meteo ha contribuito a regalarci un bel gran premio vinto pienamente da Max Verstappen, protagonista di una grande gara oltre ad essere uno dei pochi a non aver commesso errori. Molto bello il duello con Lewis Hamilton, tanto forte quanto fortunato. Dopo il suo errore la bandiera rossa e la ripartenza gli hanno dato una grande mano, ma lui è stato abilissimo a rimontare velocemente posizione dopo posizione arrivando a conquistare la seconda posizione davanti ad un bravissimo Lando Norris, che conferma la competitività della McLaren.”

“Buona la difesa della Ferrari”, ha proseguito. “Il quarto e quinto posto di Leclerc e Sainz rappresenta il massimo risultato possibile, ma finalmente può contare su entrambi i suoi piloti. Certamente è mancato Bottas, in costante difficoltà fino al contatto con Russell. In questa circostanza l’inglese è assolutamente colpevole poiché nell’attacco al finlandese ha tenuto già il piede perdendo poi il controllo della sua Williams. Un errore grave”.

OMNISPORT | 20-04-2021 13:31