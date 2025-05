F1 Monaco, Hamilton dopo l'incidente chiede scusa via radio. E Leclerc si dispiace per Lewis

Lewis Hamilton dispiaciuto con la squadra per aver picchiato a muro nelle fp3 ma anche Leclerc si dispiace per il compagno, i team radio dei due piloti Ferrari

Era tutto perfetto o quasi, poi ad un certo punto sul finire della terza e ultima sessione di prove libere del Gp di Monaco, la Ferrari di Lewis Hamilton ha picchiato il muretto a Massenet rompendo l’anteriore destra. Un colpo di scena che ha rovinato in parte il clima positivo per il miglior tempo di Leclerc che dopo fp1 ed fp2 ha calato il tris che fa ben sperare per la pole. Dispiaciuto nel team radio l’inglese ha chiesto scusa, ma dispiaciuto per il compagno anche il monegasco.

Hamilton picchia a muro in fp3: cosa è successo

Mancavano poco meno di due minuti alla fine delle terze e ultime prove libere quando Lewis Hamilton, quinto tempo in quel momento, ha finito anzitempo le sue fp3 sul muretto di Monaco, per la precisione a Massenet. L’inglese ha preso un cordolo interno e poi è stato sbalzato, forse preoccupato dalle monoposto davanti un pelino più lente, o comunque ha perso il controllo della sua SF-25 andando a sbattere contro le barriere esterne, prima con la posteriore destra e poi con l’anteriore.

Danni non ingentissimi per la sua Ferrari che ha perso la ruota anteriore sinistra e rovinato sicuramente la sospensione e non solo. Niente di irreparabile sia chiaro, la partecipazione dell’ex Mercedes alle qualifiche non è in forse. Peccato per la fiducia che Lewis stava prendendo con la monoposto e col tracciato.

Video: Hamilton a muro chiede scusa, il team radio

Il botto è stato forte. Hamilton non ha cercato nessun tipo di scusa, anzi si è scusato lui in prima persona con suo ingegnere di pista Riccardo Adami e con tutta la squadra di fatto prendendosi le responsabilità del botot.

“Dannazione! Scusate ragazzi. Ho sbattuto contro il muro.”

Leclerc si dispiace per il compagno

Grande spirito di squadra dimostrato da Charels Leclerc. Il monegasco che3 ha firmato il miglior tempo anche nelle fp3 appena avvisato via radio da Bryant Bozzi dell’incidente che aveva visto protagonista il suo compagno di squadra si è lasciato andare via radio al dispiacere per Lewis. Proprio ieri Leclerc era stato protagonista di un tamponamento con l’Aston Martin di Stroll poi penalizzato di una posizione nella griglia di domenica.