F1, Norris sulla lotta con Leclerc: "Mi ha dato i nervi, colpa di Verstappen". Stella avverte: "McLaren ha margine"

Festa grande in casa McLaren, le parole di Lando Norris, Oscar Piastri e del tp Andrea Stella dopo la vittoria e il podio nel Gran Premio di Montecarlo

A 17 anni di distanza dall’ultima volta, una McLaren torna sul gradino più alto del podio a Montecarlo: Lando Norris vince davanti a Charles Leclerc, in pressione fino all’ultimo giro, e Oscar Piastri. Un successo per la scuderia di Woking che è riuscita a mettersi dietro Verstappen brutto cliente nel Mondiale piloti oltre che l’altra Ferrari, Hamilton. Ed il team principal Andrea Stella oltre che lodare la gara dei due piloti manda un messaggio chiaro e preoccupante agli avversari.

Lando Norris e il siparietto con Jenson Button: “Mi hai portato fortuna”

Vittoria fondamentale per Lando Norris dopo un periodo difficile in pista: “Vincere qui è fantastico. Gara lunga ed estenuante, ma anche divertente. Abbiamo spinto per gran parte della gara. Charles alla fine mi ha dato un po’ di nervi, mi era addosso con Max davanti, ma abbiamo vinto comunque e non importa come vinci. Weekend fantastico con pole e vittoria, era quello che sognavo da quando ero bambino”.

Norris poi si rivolge direttamente a Jenson Button, nelle vesti di intervistatore: “Ti ho visto prima davanti alla mia macchina e pensavo mi avessi portato fortuna. Monaco Baby era la tua? Ah scusami, non lo sapevo [ride, ndr]”. Poi Lando torna a parlare degli ultimi giri al cardiopalma: “Verso la fine la parte peggiore, anche se sono stato in controllo per tutta la gara. Max mi rallentava e sapevo che Charles avrebbe avuto l’opportunità. Ho cercato di prendere margine da Max e spingere quando dovevo. Ma ora sono più che contento, sarà una notte meravigliosa”.

Piastri: “Ordine d’arrivo già deciso dalla qualifica”

Terzo posto per il compagno di squadra dell’inglese Oscar Piastri: “Una vittoria sarebbe stata meglio, ma ho vissuto un weekend complicato: prove pasticciate dall’inizio alla fine e sono arrivato alla qualifica senza fiducia”. All’inizio delle FP2, l’australiano è andato a muro alla Santa Devota. Tornando a parlare della gara: “Sono arrivato vicino ma non abbastanza. Quando arrivi terzo in qualifica a Monaco sai quale sarà l’ordine d’arrivo della domenica”. Nonostante ciò, è stata una gara molto movimentata rispetto alle precedenti a Montecarlo, frutto anche della doppia sosta obbligata introdotta da quest’anno.

“Sono abbastanza contento”, prosegue Piastri. “Devo riguardare qualcosa per l’anno prossimo, ma un bel bottino di punti per la classifica e un podio”. L’australiano rimane infatti al primo posto nella classifica piloti, a +3 da Lando Norris secondo. “I margini sono stati ristretti, questo weekend che doveva essere brutto non è andato poi così male. Proveremo a reagire la settimana prossima andando ancora più forte. Complimenti a Lando e Charles che è andato veloce come sempre”. La Formula Uno arriverà a Barcellona nel prossimo weekend, fondamentale per vedere i primi risultati dei test più rigidi sulle ali flessibili anteriori. Un provvedimento che, sulla carta, dovrebbe colpire maggiormente la McLaren, ma il circuito della Catalogna darà la risposta.

Andrea Stella avverte Ferrari e Red Bull

Fanno festa dunque in casa McLaren. Il team principal, Andrea Stella si complimenta con Lando Norris per la vittoria e per aver sopportato il pressing di Leclerc nel finale alle spalle di Verstappen: “Penso che questa pista abbia dato a Lando la possibilità di esprimere il suo talento puro. In passato, forse l’avrebbe gestita con troppa irruenza. Invece è proprio lì che si è vista la componente più tecnica della sua crescita, messa in pratica in un momento decisivo”.

Poi manda un messaggio chiaro e forte agli avversari che si aspettano un calo della McLaren da Barcellona con l’ingresso della nuova regola sulla flessibilità delle ali ed invece l’ex Ferrari non ha dubbio: “C’è ancora tantissimo margine su cui lavorare, tante risorse da sviluppare. Stiamo iniziando a raccogliere i frutti di un percorso solido, ma il bello deve ancora venire”.