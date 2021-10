F1, Ocon: “Entusiasta di tornare a correre al Circuit of the Americas”

21-10-2021 13:22

Carico e con tanta voglia di fare bene, questo è lo stato d’animo di Esteban Ocon che si appresta a scendere in pista ad Austin 17° appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1.

Dopo il piazzamento in zona punti ottenuto in Turchia, grazie ad una strategia senza pit stop, il francese non vede l’ora di affrontare le caratteristiche del tracciato texano, il quale, ricordiamo, manca in calendario dalla stagione 2019 a causa dell’emergenza Coronavirus.

Austin è un tracciato che mi piace parecchio e non vedo l’ora di correrci”, ha affermato il transalpino. “Non corre al Circuit of the Americas dalla stagione 2018, ragion per cui l’idea di affrontarci un fine settimana completo mi entusiasma. Austin è un grande mix di diversi tracciato”.

“Curva 1 è in salita, mentre successivamente ci sono una serie di pieghe che ricordano lo “Snake” di Suzuka o Maggots-Becketts di Silverstone. Prima del settore finale, stretto e tortuoso stile Messico, c’è un lungo rettilineo che offre una buona opportunità di sorpasso. E’ una pista fantastica e sono certo che verrà fuori un week-end divertente per noi piloti e per gli appassionati”, ha concluso.

