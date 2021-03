F1, Ocon: “Lavoriamo per un buon fine settimana”

Intervistato dal sito ufficiale dell’Alpine, il pilota francese si è detto entusiasta del prossimo week-end di gara, evidenziando come il team abbia lavorato in fabbrica per “sistemare” le imperfezioni emerse nella tre giorni di test pre-season che si è svolta a Sakhir. Nonostante qualche piccolo problema, Esteban Ocon è davvero entusiasta e non vede l’ora di scendere in pista con la nuova A521 per il Gran Premio del Bahrain.

Obiettivo stagionale dell’Alpine è quello di cercare di conquistare le zone di vertice della classifica. Un obiettivo difficile, vista la competitività dei rivali, ma che il team transalpino intende inseguire senza lasciare nulla al caso e basandosi anche sull’aiuto di Fernando Alonso.

Abbiamo percorso parecchi chilometri in Bahrain negli ultimi mesi”, ha dichiarato il francese. “Abbiamo avuto una sola settimana di pausa dai test della settimana scorsa, ma questo sicuramente renderà il Gran Premio di domenica più entusiasmante. Dovremo affrontare il week-end concentrati, sfruttando le libere per perfezionare tutti gli aspetti del pacchetto tecnico. In generale i test sono stati positivi e la squadra ha lavorato molto bene con la vettura. Abbiamo scoperto un paio di novità e cercheremo di mettere a frutto tutto quello che abbiamo appreso nel GP”.

OMNISPORT | 24-03-2021 14:15