F1, ore d'ansia per Albon: dopo l'operazione viene ricoverato in terapia intensiva

12-09-2022 18:07

Alexander Albon, pilota della Willimias, è finito in terapia intensiva dopo l’intervento dovuto a un attacco di appendicite. “Ora sta bene” ha aggiornato nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 settembre, la Gazzetta dello Sport.

Albon è stato ricoverato, sabato, all’ospedale San Gerardo di Monza. Come riportato dal comunicato della casa automobilistica, è stato sottoposto con successo a una laparoscopia. A quanto si apprende, però, il pilota anglo-thailandese ha però accusato complicazioni dovute all’anestesia. Per questo motivo è stato, prima, intubato e poi trasferito nel reparto di terapia intensiva. Fortunatamente, nella notte fra sabato 10 e domenica 11 settembre, le sue condizioni sono migliorate e già nella mattinata di ieri gli è stata rimossa la ventilazione assistita. Secondo la Gazzetta dello Sport “dovrebbe essere dimesso domani (martedì, ndr)” e la sua partecipazione al Gran premio di Singapore, in programma domenica 2 ottobre, “non è in discussione”.

Al suo posto, ha debuttato Nyck De Vries: il pilota olandese è legato alla Mercedes e, nel 2021, ha vinto il campionato del mondo di Formula E. De Vries ha concluso il gran premio di Monza in 9ª posizione con la Williams (va ricordato che le libere del venerdì le ha corse a bordo dell’Aston Martin). Per questo motivo sono arrivati i complimenti del team principal Mercedes, Toto Wolff: “Non so quanti altri piloti sarebbero stati in grado di fare meglio di lui. Ci fosse stato Niki Lauda, si sarebbe tolto il cappello davanti a lui”.