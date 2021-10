F1, ottima Ferrari: profilo basso per Leclerc, rimpianto Sainz

Nelle prove libere del GP di F1 a Istanbul, la Ferrari ha ottenuto uno splendido secondo miglior tempo con Charles Leclerc, battuto solo dal 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton. Solo 12esimo Sainz con l’altra Rossa.

Al termine delle prove libere, Leclerc è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Il feeling con la macchina è stato buono per tutta la giornata, però non dobbiamo lasciarci trasportare dall’entusiasmo perché i top team credo abbiano ancora carte da giocarsi. Siamo andati bene anche con tanto carburante, tutto sembra positivo, ma è ancora venerdì ed è meglio tenere un profilo basso e lavorare per ottimizzare l’assetto della macchina per avere una buona qualifica”.

Leclerc è soddisfatto nonostante qualche piccolo difetto della Ferrari: “La macchina scivolava un po’ al posteriore? Tutto sommato ero contento, mi piace quando la macchina si muove dietro, per ora tutto funziona abbastanza bene, non farei modifiche particolari all’assetto. Se piovesse? Non so, qui l’anno scorso siamo stati veloci con le intermedie, vediamo”.

Solo 12esimo tempo per Carlos Sainz, che in gara partirà dall’ultimo posto per il cambio motore: “È stato un venerdì un po’ diverso dal solito per noi, dal momento che siamo scesi in pista già sapendo che domenica partiremo dal fondo. Ci siamo accertati che tutto funzionasse a dovere, provando diverse soluzioni di setup, e abbiamo girato con gomme di mescola soft e media in assetto da gara. Devo ammettere che è stato insolito non tentare mai un giro veloce con poco carburante, ma il nostro obiettivo è recuperare posizioni durante il GP”.

Nonostante tutto, il pilota spagnolo è fiducioso in vista del weekend: “La Ferrari sembra competitiva e la pista è cambiata parecchio rispetto allo scorso anno, ora l’aderenza è elevata. Vedere Leclerc nelle prime posizioni mi dà fiducia per la rimonta, ma un po’ mi dispiace anche, perché mi sarebbe piaciuto essere lì con lui – conclude Sainz -, vedendo il passo della macchina questo weekend”.

OMNISPORT | 08-10-2021 18:03