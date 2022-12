F1, Patrick Tambay è morto: sostituì Gilles Villeneuve in Ferrari

04-12-2022 14:41

La Formula 1 e la Ferrari piangono la scomparsa di Patrick Tambay: l’ex pilota francese corse nella classe regina dei motori per 10 anni, dal 1977 al 1986, legando la sua carriera soprattutto alla scuderia di Maranello, dove sostituì Gilles Villeneuve dopo la tragedia di Zolder.

A dare la notizia della morte a 73 anni la famiglia: Tambay, che ha sofferto per anni del morbo di Parkinson, lascia la moglie Diana e due figli, Esti e Adrien.



Tambay: le vittorie in Ferrari e la dedica a Villeneuve

Nato a Parigi nel 1949, Tambay esordì in Formula 1 nel 1977 con la Surtees. Dopo un biennio in McLaren e un anno alla Ligier, nel 1982 il driver transalpino fu chiamato dalla Ferrari per sostituire Gilles Villeneuve, morto a maggio dopo il tragico incidente di Zolder, in Belgio.

Tambay non deluse, conquistando un terzo posto a Silverstone, un secondo piazzamento a Monza e soprattutto la sua prima vittoria in Formula 1 in Germania, ad Hockenheim. Nell’occasione dedicò il suo successo a Gilles Villeneuve, strappando gli applausi di tutto il paddock.

Tambay, il trasferimento in Renault e la fine della carriera

Confermato nel 1983 dopo le sue buone prestazioni, Tambay fu protagonista del miglior anno della sua carriera con il quarto posto finale nella classifica piloti: vinse ad Imola, in occasione del Gran Premio di San Marino, ed entrò nel cuore dei tifosi della Ferrari.

Nel 1984 Tambay si trasferì in Renault, dove rimase per due stagioni ottenendo tre podi, prima di chiudere definitivamente la sua carriera in F1 nel 1986 con il team Lola. In totale ha gareggiato in 122 Gran Premi di F1, ottenendo 11 podi complessivi.

Tambay, il dopo F1: la Dakar e il rapporto con Jacques Villeneuve

Dopo la Formula 1 il pilota francese partecipò a diverse edizioni della Parigi-Dakar, vincendo svariate tappe ed arrivando due volte sul podio della classifica generale al volante della Peugeot.

Dopo aver intrapreso la carriera di commentatore televisivo per la televisione francese, nel 1995 si avventurò in politica, venendo eletto nelle file dell’UMP a Le Cannet.

Tambay, che era molto amico di Gilles Villeneuve, è stato per anni mentore del figlio Jacques, futuro campione del mondo.