F1, Perez ci ha preso gusto: "Vorrei vincere anche in Giappone"

05-10-2022 20:02

Il pilota della Red Bull Sergio Perez ha parlato in vista del Gran Premio del Giappone: “Suzuka è un circuito unico, la pista è super speciale, specialmente il primo settore, ed è sicuramente una delle migliori al mondo. Per fare un buon giro bisogna essere molto precisi fino alla curva 11. Se si spinge troppo o si esagera tutto è compromesso”.

“Il livello di rischio che si deve essere disposti a correre è molto alto. Non ci sono vie di fuga ampie, quindi se si commette un errore le cose possono andare male molto rapidamente. È una bella combinazione da avere in un circuito. Purtroppo non sono mai salito sul podio a Suzuka, quindi sarebbe bello riuscire a conquistarlo domenica. Per me i ricordi più belli del Giappone sono quelli legati tifosi, quindi mi piacerebbe fare bene per loro e per la Honda questo fine settimana“.