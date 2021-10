F1, Perez: “Mercedes ha ritrovato molto ritmo sui rettilinei”

22-10-2021 14:53

Ottimo risultato per la Red Bull in Turchia: secondo posto con Max Verstappen e terzo con Sergio Perez. Risultato? Hamilton scalzato dalla vetta della classifica e 6 punti di vantaggio che ovviamente fanno morale per la scuderia austriaca ma che non possono far dormire sonni tranquilli al leader della classifica piloti.

Un aiuto a Verstappen potrebbe arrivare anche dal suo compagno di scuderia, tornato ad alti livelli in Turchia dopo gare difficili. Secondo “Checo” però, la Mercedes ha ritrovato velocità sul dritto e auspica che la Red Bull possa tornare a dettare legge in pista iniziando proprio dall’appuntamento texano.

“Penso che da un paio di gare siano riusciti a trovare molto ritmo, soprattutto sui rettilinei – ha dichiarato Perez, citato da RaceFans – Certamente dovremmo essere più competitivi di quanto fatto nell’ultima gara in Turchia. Penso che la Mercedes abbia dominato il weekend abbastanza facilmente rispetto a noi. Spero che qui possiamo essere molto più vicini e fare una grande gara”.

