F1, Pirelli può perdere l'egemonia: in arrivo un forte concorrente

La Pirelli ha ormai l'egemonia da tre anni in F1 ma le cose potrebbero presto cambiare a partire dal 2025, con un forte concorrente pronto a subentrare.

07-06-2023 19:03

Se la Ferrari non è più la scuderia più forte della F1 da anni, si può dire però che un marchio italiano ancora detta legge nel campionato mondiale di motori più famoso: la Pirelli. Gli pneumatici sono un vanto del nostro Paese e decisamente una certezza per i piloti. Negli ultimi anni hanno ottenuto un’egemonia invidiabile ma le cose potrebbero ben presto cambiare.

F1, Bridgestone potrebbe insidiare Pirelli

Pirelli infatti, attuale fornitore di pneumatici in Formula 1, dovrebbe affrontare della concorrenza per il nuovo contratto di appalto ufficiale della FIA che partirà dalla stagione 2025 fino al 2027, ma con la possibilità che venga esteso fino al 2028. La società italiana degli pneumatici, secondo alcune fonti, dovrà vedersela con la società giapponese Bridgestone, che ha presentato la propria candidatura alla Federazione, che per ora non ha confermato il numero di candidati né la loro identità.

Come ricordato poc’anzi, la Pirelli è fornitrice degli pneumatici in F1 da ben tre anni, quando ebbe la meglio sulla Hankook. Dopo aver vinto la gara d’appalto triennale nel 2020, la casa italiana ha ricevuto una proroga di un anno a causa di complicazioni dovute all’emergenza sanitaria dovuta al Covid. Per quanto riguarda invece la Bridgestone, la sua ultima comparsata in F1 risale dal 1997 al 2010 ed è stata il fornitore unico dal 2007 in poi, dopo la decisione di Michelin di abbandonare il campionato alla fine del 2006.

Bridgestone, arrivano conferme

Ai microfoni di Motorsport.com, il responsabile della pianificazione degli sport motoristici di Bridgestone Eiichi Suzuki non si è nascosto: “Stiamo sempre pensando a cosa e come possiamo fornire al meglio le nostre attività motoristiche nelle categorie globali, compresa la F1. Naturalmente stiamo conducendo ricerche su questi temi”.

Un portavoce dell’azienda invece ha aggiunto: “Bridgestone ha un’eredità di oltre 60 anni negli sport motoristici e continueremo a perseguire attività motoristiche globali sostenibili. Tuttavia, ci asteniamo dal commentare qualsiasi categoria in particolare”. Resta ancora un po’ di mistero ma è probabile che in futuro la Pirelli dovrà lottare con un concorrente forte per l’egemonia in F1.