F1, Qatar: Verstappen e Bottas ok nelle libere, Ferrari staccate

19-11-2021 16:17

Sono stati l’olandese della Red Bull leader del mondiale Max Verstappen e il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas i più veloci nelle due sessioni di prove libere odierne del Gran Premio del Qatar disputatesi oggi sul circuito di Losail, che per la prima volta ospita una gara del mondiale di Formula 1. Piuttosto indietro le Ferrari.

Prove libere Qatar: dominano prima Verstappen e poi Bottas, Gasly sempre secondo

Nella sessione che, per l’Italia, si è disputata nella tarda mattinata, Verstappen in 1’23″723 ha preceduto di 437 millesimi il francese dell’AlphaTauri Pierre Gasly e di 471 Bottas, quarto a 786 millesimi l’altra Mercedes del britannico sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Rispetto alla prima ora di libere, nella seconda Bottas e Verstappen si invertono le posizioni classificandosi primo in 1’23″148, miglior tempo di giornata, e terzo a 350 millesimi e in mezzo a loro, a 209 millesimi, resta Gasly con Hamilton ancora quarto a 422 millesimi.

Prove libere Qatar: distacchi abbastanza netti per le Ferrari di Sainz e Leclerc

Le Ferrari sono andate meglio nella prima sessione con Carlos Sainz sesto e Charles Leclerc settimo con distacchi intorno al secondo, tuttavia nella seconda, svoltasi nel pomeriggio italiano, pur ridicendo entrambi i piloti il divario dalla vetta di circa un decimo, lo spagnolo è sceso al decimo posto e il monegasco al tredicesimo. Di seguito le classifiche delle due sessioni di prove libere, nella seconda non ha girato il russo della Haas Nikita Mazepin per aver danneggiato la vettura nel corso della prima.

GP Qatar, classifica della prima sessione di prove libere

1. Max Verstappen RED BULL-HONDA 1’23″723

2. Pierre Gasly ALPHATAURI-HONDA +0″437

3. Valtteri Bottas MERCEDES +0″471

4. Lewis Hamilton MERCEDES +0″786

5. Yuki Tsunoda ALPHATAURI-HONDA +0″925

6. Carlos Sainz FERRARI +0″990

7. Charles Leclerc FERRARI +1″067

8. Sergio Perez RED BULL-HONDA +1″192

9. Esteban Ocon ALPINE-RENAULT +1″249

10. Lando Norris MCLAREN-MERCEDES +1″492

11. Daniel Ricciardo MCLAREN-MERCEDES +1″568

12. Sebastian Vettel ASTON MARTIN-MERCEDES +1″605

13. Nicholas Latifi WILLIAMS-MERCEDES +1″965

14. Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO-FERRARI +2″034

15. Kimi Raikkonen ALFA ROMEO-FERRARI +2″105

16. George Russell WILLIAMS-MERCEDES +2″148

17. Fernando Alonso ALPINE-RENAULT +2″182

18. Mick Schumacher HAAS-FERRARI +2″976

19. Lance Stroll ASTON MARTIN-MERCEDES +2″989

20. Nikita Mazepin HAAS-FERRARI +3″777

GP Qatar, classifica della seconda sessione di prove libere

1. Valtteri Bottas MERCEDES 1’23″148

2. Pierre Gasly ALPHATAURI-HONDA +0″209

3. Max Verstappen RED BULL-HONDA +0″350

4. Lewis Hamilton MERCEDES +0″422

5. Lando Norris MCLAREN-MERCEDES +0″484

6. Lance Stroll ASTON MARTIN-MERCEDES +0″557

7. Yuki Tsunoda ALPHATAURI-HONDA +0″587

8. Sergio Perez RED BULL-HONDA +0″639

9. Sebastian Vettel ASTON MARTIN-MERCEDES +0″872

10. Carlos Sainz FERRARI +0″885

11. Esteban Ocon ALPINE-RENAULT +0″893

12. Fernando Alonso ALPINE-RENAULT +0″908

13. Charles Leclerc FERRARI +0″947

14. Daniel Ricciardo MCLAREN-MERCEDES +0″987

15. Kimi Raikkonen ALFA ROMEO-FERRARI +1″483

16. George Russell WILLIAMS-MERCEDES +1″806

17. Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO-FERRARI +1″924

18. Nicholas Latifi WILLIAMS-MERCEDES +2″061

19. Mick Schumacher HAAS-FERRARI +2″427

OMNISPORT