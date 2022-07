23-07-2022 17:06

La pole position del Gran Premio di Francia, che si corre sul circuito di Paul Ricard a Le Castellet, dodicesima prova del Mondiale F1 2022, se la prende un grandissimo Charles Leclerc in 1:30.872. Battuto Verstappen di 304 millesimi e Sergio Perez di 463 millesimi.

Bella qualifica di Carlos Sainz, che comunque partirà in fondo alla griglia a causa della sostituzione della Power Unit in seguito all’incendio in Austria.

Super pole di Charles Leclerc con l’aiuto di Sainz, poi Verstappen e Perez

Lelcerc ha vissuto una qualifica in sordina, ben saldo nelle prime posizioni durante il Q1 e il Q2 e poi compiendo due giri da fuoriclasse. Al momento della pole in 1:30.872 la prima posizione era già sua, ma ha migliorato decisamente abbassando il suo crono di qualche decimo.

Leclerc così si prende la settima pole della stagione 2022, lo stesso numero ottenuto in tutto lo scorso anno. Subito dopo ecco Max Verstappen, che in questa occasione viene sonoramente battuto dal monegasco per oltre 3 decimi.

Non è andato male Sergio Perez, in grande difficoltà per tutto il fine settimana ma capace di tirare fuori una grande prestazione quando era davvero necessario.

Menzione d’onore per Carlos Sainz, che ha dato una grande mano a Leclerc nel giro lanciato ma partirà ultimo a causa della sostituzione della Power Unit. Lo spagnolo partirà comunque davanti a Kevin Magnussenn (anche lui al cambio di Power Unite e comunque ultimo), e dunque in 19° posizione.

Hamilton ormai fisso davanti a Russell, altra bella prova di Alonso

Buonissima prova anche di Lewis Hamilton, che insegue ancora la prima vittoria stagionale ma se non altro ha imparato come stare davanti al giovane compagno di box. Il sette volte iridato si piazza in quarta posizione a 893 millesimi da Leclerc, poi Norris (un secondo e un decimo di ritardo in McLaren) e Russell.

Buona prova dell’Alpine di Fernando Alonso, sempre tra i primi e davvero in palla nel corso di questa parte centrale di stagione in F1. Chiudono la topo-10 Tsunoda, Ricciardo e Ocon.

Male Gasly davanti al proprio pubblico, peccato per il tempo cancellato a Mick Schumacher in Q1 per track limits alla curva 3.

F1, GP Francia: la griglia di partenza

Di seguito ecco l’ordine di partenza dei piloti in vista della gara di domani al Paul Ricard:

1. LECLERC Charles (Ferrari)

2. VERSTAPPEN Max (Red Bull)

3. PEREZ Sergio (Red Bull)

4. HAMILTON Lewis (Mercedes)

5. NORRIS Lando (McLaren)

6. RUSSELL George (Mercedes)

7. ALONSO Fernando (Alpine)

8. TSUNODA Yuki (Alpha Tauri)

9. RICCIARDO Daniel (McLaren)

10. OCON Esteban (Alpine)

11. BOTTAS Valtteri (Alfa Romeo)

12. VETTEL Sebastian (Aston Martin)

13. ALBON Alex (Williams)

14. GASLY Pierre (Alpha Tauri)

15. STROLL Lance (Aston Martin)

16. ZHOU Guanyu (Alfa Romeo)

17. SCHUMACHER Mick (Haas)

18. LATIFI Nicolas (Williams)

19. SAINZ Carlos (Ferrari)

20. MAGNUSSEN Kevin (Haas)