F1, Ricciardo stupito dagli zero punti della Ferrari

Daniel Ricciardo commenta soddisfatto il sesto posto nel Gran Premio di Francia. Per la McLaren, che ha piazzato anche Norris al quinto posto, è stata una domenica molto positiva soprattutto considerando la disastrosa gara della Ferrari: “Sicuramente è stata una domenica positiva, penso che sia stata la gara che speravamo, ma non quella che ci aspettavamo. Non credo che ci aspettassimo che il nostro concorrente più vicino non segnasse alcun punto e che noi fossimo i migliori a centro gruppo con entrambe le auto. Era la gara dei nostri sogni e siamo riusciti a farcela”.

“Sono davvero soddisfatto della gara, anche se non ero totalmente felice con la macchina. Ho faticato sin dall’inizio e poi per tutta la gara. Ma sembrava che tutti gli altri, oltre a Lando, stessero facendo più fatica. È stata una gara divertente e sono felice che abbiamo portato a casa un quinto e un sesto posto per la squadra. Era ora che tornassimo in queste posizioni, quindi è stata una giornata positiva“.

OMNISPORT | 21-06-2021 10:37