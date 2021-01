F1, rinnovo Lewis Hamilton: lo sfogo di Toto Wolff

Il boss della Mercedes Toto Wolff in un’intervista all’emittente austriaca ORF ha parlato del ritardo nel rinnovo del contratto con Lewis Hamilton. Quella che doveva essere una formalità a novembre si sta trasformando in una trattativa serratissima, dall’esito non scontato.

“Prima o poi tireremo fuori la penna stilografica, ma è difficile firmare qualcosa se non ci vediamo – è l’ammissione del team principal della scuderia tedesca -. Nelle riunioni su Zoom continuiamo a rendere la vita difficile agli avvocati con le nostre discussioni”.

Il pilota anglocaraibico si è fatto vivo sui social, rivolgendosi ai tifosi mentre si allena a 2mila metri con gli sci di fondo: “Mi fa piacere che si stia allenando, non ho profili social, quindi non ho accesso a queste informazioni. So che è negli Stati Uniti”, ha continuato Wolff.

George Russell è il candidato numero uno al posto in Mercedes se si arriverà a un clamoroso divorzio: “Ovviamente prima della data del 12 marzo (test in Bahrain) il contratto va firmato, abbiamo intenzione di continuare e non abbiamo mai fatto ricorso allo spauracchio George Russell in sede di trattativa…”.

Inoltre Wolff ha rivelato di avere avuto il Coronavirus, che lo ha costretto a una quarantena che ha frenato ulteriormente le trattative: “Avevamo in programma di fare un po’ di vacanza a Kitzbuhel, e abbiamo fatto la quarantena lì dopo che sono risultato positivo al Covid-19. Per fortuna non ho manifestato sintomi, è un virus che fa paura perché può veramente avere gravi conseguenze”.

OMNISPORT | 25-01-2021 13:08